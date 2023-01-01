The Roku Channel

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Roku 於 2017 年 10 月在其設備上推出了自己的串流媒體頻道。它有廣告支持，但免費。其授權內容包括獅門影業、米高梅、派拉蒙、索尼影視娛樂、華納兄弟、迪士尼和環球影業等工作室以及Roku 頻道內容出版商American Classics、FilmRise、Nosey、OVGuide、Popcornflix、Vidmark 、和宇宇。它正在與內容提供者實施廣告收入共享模式。 2018 年 8 月 8 日，Roku 頻道也可在網路上使用。 Roku 還在其主選單的頂部添加了「精選免費」部分，用戶可以透過該部分直接觀看來自合作夥伴的節目和電影。

網站： roku.com

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