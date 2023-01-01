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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
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Talentcube 是一個整體視訊招募平台，使具有高候選人吞吐量的中小企業和企業客戶能夠更快地識別頂尖人才，並節省當今高達 60% 的篩選工作。作為歐洲領先的解決方案，我們為各種規模的人力資源部門提供最個性化、最高效的招聘方法：自動視訊面試、現場面試、行動優先的申請流程、出色的24/7 候選人支援以及基於人工智慧的深入溝通分析。
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