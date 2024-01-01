社群媒體套件 - 最受歡迎的應用程式
社群媒體套件是一個綜合平台，旨在透過統一的介面簡化各種社群媒體帳號的管理、監控和分析。它們透過提供規劃、發布、參與和分析社交媒體活動的工具來滿足行銷和傳播團隊的需求。透過提供自動發布、社群參與和整合分析等功能，這些套件使企業能夠有效地增強其社群媒體形象。 社群媒體套件的主要功能包括： 1. **內容規劃和發布：** 使用者可以從集中的儀表板跨多個社交媒體平台安排和發布數位內容。此功能可實現高效的內容管理並確保跨不同管道的訊息傳遞一致。 2. **社群參與：** 社群媒體套件允許用戶回覆評論、訊息和提及，從而促進與線上社群的互動。這種參與促進了與觀眾更緊密的聯繫並鼓勵用戶參與。 3. **績效報告：** 這些套件提供強大的報告功能來評估社群媒體策略的有效性。用戶可以追蹤覆蓋率、參與度和轉換率等關鍵指標，以評估其行銷活動的績效並做出數據驅動的決策。 4. **受眾洞察：* 社群媒體套件提供對目標受眾的人口統計和偏好的洞察。透過分析地區、年齡、性別和興趣等數據，企業可以客製化內容和定位策略，以便更好地與受眾產生共鳴。 5. **活動分析：** 使用者可以分析各個貼文和活動的績效，以確定趨勢、優勢和需要改進的領域。此分析有助於優化未來的工作並最大限度地發揮社交媒體計劃的影響力。 6. **提及監控：** 社群媒體套件使用戶能夠監控各種社群媒體平台上與其品牌或產業相關的對話和提及。此功能使企業能夠及時了解公眾情緒並及時解決任何問題或機會。 要考慮納入社群媒體套件類別，產品必須符合以下標準： - 提供在社群媒體平台上規劃和發布數位內容的工具。 - 提供參與線上社群和回應受眾互動的功能。 - 提供全面的報告和分析功能，以評估社交媒體實踐的有效性。 - 支持追蹤受眾人口統計和地區，以便更好地了解目標市場。 - 啟用對社群媒體提及和趨勢的監控，以隨時了解相關對話和進展。 總體而言，社群媒體套件在幫助企業利用社群媒體的力量進行品牌建立、客戶參與和行銷成功方面發揮著至關重要的作用。透過將基本功能整合到一個平台中，這些套件簡化了工作流程，並使團隊能夠有效地實現其社交媒體目標。
提議新的應用程式
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。該系統的使用者介面採用儀表板的形式，支援Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社群網路整合。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名員工。該公司在超過 175 個國家擁有超過 1,600 萬用戶。
Metricool
metricool.com
分析、管理和發展您的數位形象。 一切都在一處。規劃您的社群媒體內容、查看您的資料並管理您的線上廣告活動。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Later
later.com
領先的視覺行銷平台，可讓您規劃、安排、發布和衡量 Instagram 和社群媒體貼文的結果。
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社群媒體管理工具，可協助企業和機構擴大在社群媒體上的影響力。免費註冊。無需信用卡。
Sprout Social
sproutsocial.com
透過 Sprout Social 重新構想社群媒體如何發展您的業務。查看我們的社群媒體管理工具的實際應用。立即開始您自己的免費試用。
Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使行銷團隊能夠透過協作、發布和分析功能在線上發展成功的品牌。
Vista Social
vistasocial.com
精心製作的社群媒體管理工具可協助您超越目標
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社群媒體行銷工具。我們為行銷人員量身打造了社群媒體調度自動化。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易於使用的社群媒體管理軟體，可讓您保持井然有序、節省時間並輕鬆管理收件匣、發布、報告、監控和團隊協作工具。
Tailwind
tailwindapp.com
感覺就像是行銷團隊的工具。 Tailwind 可以自動化社群媒體行銷中最困難的部分，以便您可以更聰明、更快地成長。
Sendible
sendible.com
在社群媒體上提升您的品牌故事。與您的客戶和團隊合作，在每個平台上規劃、發布和衡量內容的成功。
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon 是基於 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram 的社群分析、社群參與和治理所建構的社群媒體行銷平台。
Iconosquare
iconosquare.com
透過為您的團隊提供的獨家見解和一流的管理工具，擴大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影響力。開始 14 天免費試用。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社群媒體管理平台透過內建工具建立和自訂內容，將其安排到多個社群媒體頁面，投放廣告並獲得業務成果。
Sociality.io
sociality.io
團隊管理社群媒體管道所需的一切。 建立可擴展的協作工作流程來安排內容、分析績效、管理參與度和監控競爭對手。
Statusbrew
statusbrew.com
在社群媒體上與客戶進行大規模互動。 Statusbrew 是一款社群媒體參與工具，可統一您的社群收件匣、將您的團隊聚集在一起並建立自動化工作流程。而且，還有更多。
eclincher
eclincher.com
發現 eclincher，您唯一需要的社交媒體管理平台！征服社群媒體的壓力並控制您的社群媒體行銷任務！
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一個內容管理和數位通訊平台，使金融服務專業人員、銷售人員、專業服務專業人員和其他人能夠充滿信心和目標地參與社交媒體和其他數位通訊平台。我們與 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作夥伴關係和強大的集成，以滿足每個客戶不同的安全、合規性和歸檔需求。
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign 透過強大、可品牌化、可擴展的社群媒體管理軟體和致力於您業務成功的五星級支持，協助您建立一個蓬勃發展的行銷機構。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Oktopost
oktopost.com
B2B 社群媒體管理平台，用於管理、監控和衡量您的所有社群媒體活動。實現您的 B2B 行銷目標。預約演示。
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是多地點品牌的行銷平台。我們幫助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企業透過每個行銷管道與當地受眾建立聯繫。
Khoros
khoros.com
我們的軟體透過建立和擴展數位護理、社交行銷和品牌社群來幫助您提供最佳的客戶體驗。點擊開始！
ZoomSphere
zoomsphere.com
社群媒體管理中有效團隊合作的第一選擇。日程安排、社交聆聽、社群和專案管理等等。
Qurate Social
qurate.jp
一款功能強大、簡單且易於使用的社群媒體管理工具，可讓您從一個儀表板集中管理所有社群網路。
NapoleonCat
napoleoncat.com
在社群媒體上吸引和支持客戶。 管理、發布、分析、成長—透過一體化的社群媒體管理平台連結您的團隊並理清您的工作流程。
Buzzmonitor
buzzmonitor.com.br
發現 Buzzmonitor：社群媒體監控、多通路服務、貼文安排、分析、即時儀表板、影響者等。
BrandBastion
brandbastion.com
透過更好的對話來發展您的品牌。 透過社群媒體上更好的對話管理來保護您的品牌並培養繁榮的線上社群。
Taggbox
taggbox.com
#1 使用者生成內容平台，用於跨不同行銷接觸點建立和發布 UGC 活動。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用戶參與度和銷售量。