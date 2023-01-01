Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Seismic LiveSocial」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
LiveSocial 是一個內容管理和數位通訊平台，使金融服務專業人員、銷售人員、專業服務專業人員和其他人能夠充滿信心和目標地參與社交媒體和其他數位通訊平台。我們與 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作夥伴關係和強大的集成，以滿足每個客戶不同的安全、合規性和歸檔需求。
免責聲明：WebCatalog 與 Seismic LiveSocial 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
BTCEX
btcex.com
HornetSecurity
cp.hornetsecurity.com
BL.INK
app.bl.ink
The Cyber Express
thecyberexpress.com
IOU Financial
app.ioufinancial.com
Axos Bank
axosbank.com
Nova Credit
ellis.novacredit.com
Mavenlink
app.mavenlink.com
StyleSeat
styleseat.com
TryHackMe
tryhackme.com
Nordea Finland
netbank.nordea.fi
Jtechtrade
jtechtrade.com