簡訊行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

SMS 行銷軟體，也稱為商業簡訊軟體，使組織能夠透過 SMS（簡訊服務）制定針對行動裝置的行銷計劃並執行行銷計劃。該軟體透過向客戶的行動裝置發送及時、客製化的訊息，幫助企業提高品牌忠誠度和互動。行銷團隊在活動訊息中使用基於許可的訂閱連結來定位潛在客戶，並利用 MMS（多媒體訊息服務）、民意調查、優惠券、調查和其他功能執行數位促銷。透過簡訊群發功能，用戶只需點擊一下即可輕鬆發送大量促銷短信，方便企業快速便捷地獲取大量新用戶。此外，銷售和客戶服務團隊可以利用簡訊通訊積極地與潛在客戶和現有客戶進行雙向簡訊發送。