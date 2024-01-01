Other Business Finance Providers - 最受歡迎的應用程式

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提議新的應用程式
Revolut
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一款解決所有金錢問題的應用程式。從您的日常支出，到透過儲蓄和投資規劃您的未來，Revolut 可以幫助您從資金中獲得更多收益。
Revolut Business
revolut.com
一個無邊界帳戶，在一個地方提供強大的個人化工具，讓您能夠最終控制您的企業財務。
Holvi
holvi.com
您的自營職業一站式帳戶。 銀行業務、發票和簿記 – 以及新的商業信用卡。一切都集中在一處，因此您可以專注於重要的事情。這就是工作生活的簡化。
Lendio
lendio.com
總部位於猶他州的 Lendio（以前稱為 Funding Universe）由 Brock Blake 和 Trent Miskin 於 2011 年創立，是美國一個針對小型企業主的免費線上貸款市場。
Fundbox
fundbox.com
Fundbox 提供快速、輕鬆的企業融資管道，最高可達 15 萬美元。了解我們的信用額度和定期貸款選項如何幫助您的企業成長。
Foundy
foundy.com
Foundy 是歐洲領先的端到端併購平台，協助創辦人和企業收購者在短短 30 天內完成收購。 您買賣企業的端到端平台。 Foundy 協助創辦人和收購者完成收購的速度比傳統併購流程快 3 倍，且更具成本效益。
Seedrs
seedrs.com
透過歐洲頂級股權眾籌網站 Seedrs，在線投資最佳新創企業的機會，並籌集種子和天使投資。