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Checkflo 的簡化支票履行服務是滿足您所有支票處理、列印和郵寄需求的一站式來源。我們可以降低您的管理成本並提高您的營運效率，所有這些都只需更少的精力和文書工作。 Checkflo 提供會計師友善的工具，透過我們的支票雲端軟體來管理、追蹤和分析您的支票付款、交付等。透過存取我們的安全客戶門戶，可以 24/7 取得報告。 Checkflo 可以添加您公司的徽標，並將促銷文字作為支票的一部分，將普通支票付款轉變為行銷接觸點！ Checkflo 提供了極大的靈活性，能夠隨時隨地發送支票，而無需與紙本支票相關的麻煩。我們的支票印在市場上最先進、最安全的支票紙上，並在同一工作日從我們的總部寄出。對於緊急付款，我們可以選擇透過聯邦快遞寄送支票，支票將在第二天中午送達。 Checkflo 直接與 QuickBooks 同步，因此在核對您的支票帳戶時，您可以減少雙重資料輸入的時間，並且帳簿將始終準確且最新，包含透過支票支付的最新費用。
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