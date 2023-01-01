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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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列印支票不應該很複雜，但銀行希望您認為它很複雜。 Checkeeper 的使命是減輕企業和個人支票列印的痛苦和障礙。 Checkeeper 為超過 115,000 家公司、簿記員和個人重新設計了支票列印服務。

網站： checkeeper.com

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