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使用 WebCatalog 上「Roll」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

適用於想要擴張的企業的智慧專案管理。 Roll 可以管理專案、追蹤時間、設定和分配任務，並讓您查看各個專案的績效。 Roll 非常適合想要了解和管理其業務績效的創意企業、顧問公司、數位機構、土木工程師和其他基於服務的企業。

網站： rollhq.com

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