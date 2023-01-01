適用於想要擴張的企業的智慧專案管理。 Roll 可以管理專案、追蹤時間、設定和分配任務，並讓您查看各個專案的績效。 Roll 非常適合想要了解和管理其業務績效的創意企業、顧問公司、數位機構、土木工程師和其他基於服務的企業。

網站： rollhq.com

免責聲明：WebCatalog 與 Roll 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。