線上聲譽管理軟體 - 最受歡迎的應用程式
線上聲譽管理軟體允許公司監控用戶的線上評論並透過線上評論平台推廣積極的體驗。希望透過正面的線上用戶評論來推廣其品牌的公司將使用線上聲譽管理軟體來捕捉負面體驗。這些產品也為用戶提供透過電子郵件或廣告活動提交新評論的機制。這些產品提供了行銷團隊用來匯總和解釋公司線上聲譽的平台。團隊通常會利用平台提供的數位表單來進行電子郵件活動並利用新評論。許多產品還擁有監控工具來發現社交媒體上用戶的討論和貼文。這些產品與社群媒體監控軟體的不同之處在於，它們旨在收集線上評論，但可以包含社群媒體功能。存在混亂，但與產品審查軟體幾乎沒有交叉。這些工具在電子商務網站上託管客戶評論，並且幾乎不提供監控或管理功能。
提議新的應用程式
HighLevel
gohighlevel.com
成長最快的數位行銷機構白標平台。 CRM、電子郵件、2 向簡訊、漏斗產生器等等！
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Kenect
kenect.com
隨時隨地與客戶互動 - 透過手機發送簡訊。將您的銷售線索加倍、產生線上評論、捕獲付款並開始視訊聊天對話，所有這些都透過簡訊進行。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
Debutify
debutify.com
用更少的時間、更少的精力獲得更多的評論。 Debutify Reviews 簡化了客戶評論的請求、收集和管理，因此您可以更快地獲得更多評論。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself 是一家線上聲譽管理和隱私公司，提供軟體和服務，包括：負面 Google 結果、個人品牌、私人資訊保護、暗網掃描等。
G2
g2.com
根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社群媒體管理平台透過內建工具建立和自訂內容，將其安排到多個社群媒體頁面，投放廣告並獲得業務成果。
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 應用程式審核管理和 ASO 工具。分析回饋、管理評分和回覆評論，增加 App Store、Google Play、Amazon 的自然下載量。
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 透過在簡單的介面中提供可操作的見解，促進了世界上最受歡迎的應用程式和遊戲的成長。 → 免費試用我們！
Marketing 360
marketing360.com
透過適用於小型企業的 #1 行銷平台® 為您的品牌注入活力。
Text Request
textrequest.com
激發客戶參與度 這個商務訊息平台可讓您直接在電腦上使用辦公室電話號碼發送短信，讓您可以真正得到回复。
Broadly
broadly.com
線上聲譽和客戶體驗軟體可協助您制定線上行銷策略，從而推動客戶推薦、潛在客戶、評論和收入。
BrightLocal
brightlocal.com
本地搜尋成功的一體化平台 · 透過 BrightLocal 提升排名、提高聲譽並在本地搜尋中脫穎而出。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集評論、故事、社交媒體提要、照片並將其嵌入任何網站的最佳 UGC 平台。自動地！
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
NiceJob
nicejob.com
獲得更多評論並建立聲譽的最簡單方法。創造社交媒體熱度，改善您的搜尋引擎優化並贏得更多銷售。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
Appbot
appbot.co
應用程式審核和評級工具可提升您的整體客戶體驗。 該平台適合認真對待評論和評級的公司。 Appbot 提供世界一流的評論和評級監控、回覆和分析。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個現代化的、DMS 整合的自動化通訊平台，可以輕鬆地與客戶建立聯繫並轉換為客戶。推動經銷商的服務績效進入快車道。
SpotOn
spoton.com
SpotOn 的銷售點系統和付款處理軟體專為您的工作方式而設計。您將獲得真正關心您的人的 24/7/365 的支持。
Famepilot
famepilot.com
Famepilot 是一個由AI/ML 驅動的雲端平台，供企業和品牌監控和管理所有線上（搜尋、清單、社交、評論網站和線上調查）和線下（本地調查、資訊亭、平板電腦上）的客戶回饋和紙本表格）管道。任何規模的企業（從 1 個地點到 10,000 多個地點）都可以利用該平台來提升其客戶體驗、參與度和聲譽。我們收集即時評級和評論，並使用基於人工智慧的推薦引擎將其轉化為企業可操作的見解。我們相信傾聽客戶的聲音是任何企業成功的最基本的活動。 Famepilot 透過在交易後詢問客戶回饋並幫助企業及時回應來關閉銷售週期。 Famepilot 將評論轉化為收入。 Famepilot 是線上聲譽領域一家策略性...
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我們的使命是讓企業在網路上更加引人注目，提高他們的電子聲譽並幫助他們贏得更多客戶。我們的一體化解決方案透過直覺的儀表板支援策略決策，使決策者能夠衡量投資回報率並培養持久的客戶關係。 Partoo 與各行各業的眾多本地和國際公司合作，包括中小企業以及麥當勞、豐田、家樂福和 Sports Direct 等大型公司。我們的本地清單解決方案非常簡單，使公司能夠在本地和品牌層級管理該工具。 Partoo 擁有一支由400 多名專業人士組成的團隊，為100 多個國家/地區的400 多家客戶提供服務產品詳細資訊Partoo 透過實現其3 個目標，利用以下產品幫助公司發展：找到客戶、選擇客戶...
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX 確保您最近的營業地點可見，從而推動從發現到購買等過程中的參與度。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 為多地點品牌提供大規模監控、分析和改善客戶體驗所需的在地見解和工具。
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews 是一款創新且經濟實惠的線上評論管理軟體，您可以透過我們易於使用的儀表板請求、回應、顯示和分享評論。您還可以建立自動包含線上評論的自訂數位標牌，以及為您的網站動態產生內容的獎勵調查。
Fera
fera.ai
Fera 是一款適用於 Shopify、Wix、BigCommerce 和其他電子商務企業的客戶評論應用程式。它可以讓您輕鬆要求和顯示來自各種管道（包括您自己的管道）的客戶評論、照片和影片。
Ratingful
ratingful.com
透過Ratingful 提升您的線上聲譽並獲得更多5 星級Google 評論。我們的平台簡化了要求客戶評論、保護您的評級、突出顯示您的熱門評論以及監控您的數位聲譽的流程。您也可以在不離開我們的平台的情況下回覆 Google 和 Facebook 評論，並防止公開展示負面回饋。立即加入Ratingful，吸引更多客戶加入您的業務。
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
一個簡單的平台來管理您的所有客戶評論。我們易於使用的平台可自動執行線上評論管理，進而提高客戶滿意度。輕鬆有效地獲得更多客戶評論、在線上找到客戶、吸引新客戶。為機構和企業輕鬆擴展和貼上白標。管理客戶評論所需的一切都集中在一個地方！透過我們易於使用的平台享受自動評論獲取、管理和廣播。抓取您的評論可幫助您更輕鬆地獲得更多評論。抓取您的評論，讓客戶留下評論變得簡單 對於您的客戶來說，留下評論永遠不應該是一件苦差事。對我們來說，事實並非如此。使用自動管道透過電子郵件、簡訊無縫請求評論。這對您來說很容易，對您的客戶來說更容易。白標我們的解決方案並管理無限位置我們為代理商、SEO 和批量用戶提供完全的靈活性...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp 是針對多地點企業和機構的聲譽管理平台。我們將客戶的聲音轉化為客戶忠誠度。 GatherUp 是一個平台，可擴展聲譽管理的各個方面，從傾聽客戶意見到了解客戶再到與客戶互動，以便您可以改善多個企業的客戶體驗。我們幫助您收集客戶回饋和見解，從而提高您的聲譽/業務，以便您可以：1) 改善客戶體驗 2) 吸引新客戶 3) 留住現有客戶 我們採用自動化和組織方式，因此您可以在規模——跨多個地點或企業。收集從第一方到第三方評論、NPS 分數和調查的客戶反饋- 評論和反饋生成和監控- 自動化和集成分析客戶反饋以獲得可行的見解- 情緒分析- 人工智能輔助的智能見解- 根據主題組織和管理評論...