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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Rannko 是一個 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 用戶友好的聲譽管理平台，可讓行銷人員和企業主透過自動化節省時間。產品包括 ✅ 評論管理、 ✅ 社群媒體、 ✅ PowerListings 等等。立即訂閱 Rannko！ 🤩😎🤩😎

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