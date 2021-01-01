行動行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式
透過行動行銷軟體，企業可以跨行動網路瀏覽器、應用程式和廣告平台製定策略、執行和監督針對智慧型手機、平板電腦和其他行動裝置的各種行銷活動。零售、餐飲、旅遊和娛樂等各行業都利用這些工具透過優惠、折扣和調查來吸引行動受眾。行動行銷軟體能夠收集瀏覽歷史記錄和位置等用戶數據，有助於與現有客戶和潛在客戶進行量身定制的及時互動。這種快速的互動通常會導致快速的銷售成長或用戶獲取，因為客戶可以透過他們的行動裝置迅速做出回應。將這些軟體解決方案與電子郵件行銷和主動通知工具集成，使行銷團隊能夠在整個行銷活動中擴大其影響力。
提議新的應用程式
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
OneSignal
onesignal.com
行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
CallFire
callfire.com
利用虛擬電話號碼、IVR、語音廣播、群發簡訊服務和強力撥號來拓展您的業務。免費試用 CallFire！
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
Attentive
attentivemobile.com
用於增加行動用戶並傳遞相關訊息的創新平台。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Appsflyer
appsflyer.com
使用 AppsFlyer 分析和衡量您的行動行銷活動，獲得有關客戶旅程的寶貴見解，並做出有影響力的決策。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 讓企業可以透過 WhatsApp 輕鬆建立和發送自動化、互動式和個人化的行銷活動。這促進了雙向對話（與簡訊和電子郵件不同），潛在客戶和客戶可以選擇他們的購買旅程，從而提高參與度和轉換率。 Connectly 也將客戶通訊集中在一個統一的收件匣中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能夠細分受眾並根據其智慧報告做出數據驅動的決策。
Branch
branch.io
數位品牌在 Branch 上成長。利用企業級解決方案發展您的業務，該解決方案旨在提高端到端用戶參與度，並提供跨所有裝置、管道和平台的行銷效果的全面衡量。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
monetag
monetag.com
Monetag 是一個透過桌面、行動網路和應用程式內受眾、剩餘廣告庫存和社交流量實現貨幣化的平台，可以存取全球廣告商和高收入導向的工具。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
Appcues
appcues.com
用戶入門只是一個開始。 Appcues 讓產品主導的團隊能夠在沒有開發人員的情況下衡量和提高產品採用率。建立一個免費帳戶即可開始。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，StorifyMe 是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Iterable
iterable.com
與您的客戶建立聯繫，就像您真正了解他們一樣。 Iterable 是一個跨通路行銷平台，可支援統一的客戶體驗，並使您能夠創建、優化和衡量整個客戶旅程中的每一次互動。
Trumpia
trumpia.com
Trumpia 是一家線上多通路行銷和訊息軟體供應商，為企業、非營利組織和各類會員組織提供行動行銷、電子郵件行銷、語音廣播、即時通訊和社群媒體行銷工具。Trumpia 排名第 46 位在軟體公司中排名第33 位，在洛杉磯都會區排名第33 位，在加州100 強公司中排名第80 位，在Inc. 5000 家2012 年增長最快公司名單中排名第515 位。2011 年，網站雜誌將Trumpia 評為軟體公司前3 名。「行動服務領域前 50 名推動者和推動者」。Trumpia.com 總部位於加利福尼亞州阿納海姆，由總部位於加利福尼亞州的 DoCircle, Inc. 所有和運營。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立於 2016 年，是批發經銷商的領先客戶體驗管理軟體。 Prokeep 透過將溝通轉化為商業來發展關係和業務；透過集中溝通提高銷售額，透過更好的洞察和參與機會改善客戶體驗，並透過系統自動化提高生產力。 Prokeep 被北美超過 1,000 家經銷商使用，實現了超過 1,100 萬次對話和超過 60 億美元的收入。發展您的分銷業務。建立更牢固的客戶關係。提高員工生產力。所有這些都透過 Prokeep 的客戶體驗管理軟體專為經銷商在現代市場中蓬勃發展而建構。 Prokeep：- 由 50 個州、10 個省和 2 個地區的經銷商使用。 - 透過Prokeep 進行超過1100 ...
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一個使用 RFM 細分的全自動且可自訂的平台，釋放保留行銷的真正力量。憑藉著十多年的專業知識，Patch 開發了一個頂級的客戶保留平台，幫助 Shopify 品牌提高客戶終身價值並保留更多客戶，所有這些都在一個地方完成。 Patch 是世界上第一個具有整合 RFM（新近度、頻率、貨幣）細分功能的保留平台。模型可自動將客戶分為可操作的類別，包括忠誠客戶、風險客戶，甚至流失客戶。它使您能夠為每個客戶創建個人化、自動化的客戶旅程，以最大限度地提高參與度和收入。 Patch 使數據驅動的決策成為可能，而無需數據科學家。此外，我們的全套保留工具包括以下內容： 自動化客戶旅程：根據客戶行為採取...
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外撥電話和簡訊銷售解決方案，旨在推動更多對話，以便 B2C 品牌能夠更快地實現其成長目標。包括SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和AAA 在內的100 多個領先品牌使用Regal.io 透過事件驅動的電話和簡訊主動與客戶即時互動，從而實現更高的轉換率和更多收入。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是適用於 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最強大的行動應用程式創作者。在幾分鐘內建立、託管和建立應用程式。
TextUs
textus.com
TextUs 是招募人員和銷售人員的領先消費者參與平台，可推動通路創建並提高轉換率。使用者喜歡 TextUs，因為它使他們能夠更有效地與候選人、潛在客戶和客戶溝通。透過更快獲得更多回應、改善銷售週期轉換和候選人進入市場的速度，最大限度地提高工作效率。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家領先零售商和品牌信賴的整合數位行銷平台，適用於電子郵件、簡訊行銷、身分解析、行為觸發和跨通路編排。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
Apxor
apxor.com
Apxor 是一個開創性的無程式碼數位助推平台，專為消費者應用程式和網站的產品和成長團隊而設計，有助於提高保留率和收入。 Apxor 透過情境功能發現和教育幫助增強使用者體驗和參與度。這使得產品能夠快速引導和啟動用戶，並創建上下文指導，最大限度地減少漏斗流失。 Apxor 的技術以智慧用戶參與解決方案為中心。它提供畫中畫影片、工具提示、指導標記、徽章、演練、微觀調查等功能，旨在增強用戶入門、功能發現和整體應用程式參與度。 Apxor 的推動力每天覆蓋超過 2000 萬用戶。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等獨角獸品牌以及 GCash、ICICI 銀行等企業的信...
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。