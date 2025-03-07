內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications開發的錄像帶軟件程序。免費版本提供了一項視頻聊天服務，可一次允許多達100個設備，其中40分鐘的時間限制了三名或更多參與者會議的免費帳戶。用戶可以選擇通過訂閱其計劃之一來升級，其中最高可同時允許1,000人同時限制。遠程工作，遠程教育和在線社會關係。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft團隊是一個通信與協作平台，結合了工作場所聊天，視頻會議，文件存儲和應用程序集成。該服務與Office 365訂閱辦公室生產力套件集成在一起，並具有可以與非Microsoft產品集成的擴展名。 Microsoft Teams是Slack等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business的發展和升級路徑。Microsoft在紐約舉行的一項活動中宣布了團隊，並於2017年3月14日在全球範圍內推出了該服務。它是在內部內部創建的。該公司總部的Hackathon，目前由Microsoft公司副總裁Brian MacDonald領導。
Slack
slack.com
Slack是由美國軟件公司Slack Technologies開發的專有業務通信平台。 Slack提供了許多IRC風格的功能，包括按主題組織的持續性聊天室（頻道），私人團體和直接消息傳遞。
Otter
otter.ai
Otter是一個聰明的筆記應用程序，可以使您能夠記住，搜索和分享您的語音對話。水獺會創建智能語音註釋，將音頻，轉錄，揚聲器標識，內聯照片和關鍵短語結合在一起。它可以幫助商人，記者和學生在會議，訪談，講座以及重要的對話中更加專注，協作和有效。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移動優先的勞動力管理應用程序，其功能強大的工具旨在幫助組織無人服務團隊的組織提高溝通，保留員工並推動運營效率。 Connecteam允許管理人員將其業務流程放在自動駕駛儀上，並專注於業務增長，同時還可以使員工變得更加富有成效，專業和滿意。節省時間並通過移動優先的自定義清單，表格和報告提高生產率；時間表的時間表班次和跟踪工作時間；簡化員工溝通，提高專業技能，管理日常任務等等，全部在一個應用程序中。確保使用Active Directory單登錄（SSO）的系統管理員安全登錄。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一種項目管理工具，使組織能夠管理任務，項目和團隊工作。截至2020年，該公司為包括許多非技術組織在內的100,000個組織提供服務。 2019年7月，該公司以19億美元的估值籌集了1.5億美元。 Soning.com在類別應用程序，Mobile＆Voice中獲得了2020年韋伯生產力獎。
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美國無線網絡運營商，以前以Verizon Wireless的名義作為Verizon通信的單獨部門運行。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
Basecamp
basecamp.com
BaseCamp是位於伊利諾伊州芝加哥的美國網絡軟件公司。該公司於1999年由Jason Fried，Carlos Segura和Ernest Kim共同創立了一家名為37Signals的網絡設計公司。2004年中期，該公司的重點已從網絡設計轉變為Web應用程序開發。它的第一個商業應用程序是Basecamp，其次是背包，篝火和Highrise。 Rails上的開源Web應用程序框架Ruby最初是在37Signals的內部使用中創建的，然後於2004年公開發布。2014年2月，該公司採用了一項新策略，完全專注於其旗艦產品，該軟件包還名為BaseCamp，Basecamp，Basecamp，basecamp，並將公司從37Signals重命名為Basecamp。傑森·弗里德（Jason Fried）和戴維·海因梅爾·漢森（David Heinemeier Hansson）以37Signals的名字出版了幾本書。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式開始播客。使用Podbean，您將獲得整個軟件包 - 可靠的播客託管，無限的存儲和帶寬，促銷工具，播客廣告和高級內容。超過1.8萬人選擇Podbean來創建令人驚嘆的播客。 Podbean是一家播客出版和貨幣化服務，為個人和企業提供免費和高級託管套餐。 Podbean提供了一個用戶友好的界面，將發布，管理，聯合和分析工具集成到易於使用的播客包中。 這種基於網絡的系統允許用戶在點擊式博客般的環境中發布，管理和推廣播客，需要最少的技術知識。 Podbean的份額和嵌入工具使出版商可以輕鬆地將播客集成到自己的網站，博客和社交網絡中，包括Facebook，Twitter，Tumblr，YouTube和WordPress。 Podbean應用程序是iOS和Android最受歡迎的播客應用程序之一，也可用於通過Amazon Alexa播放播客。對於播客觀眾來說，這是一個不錯的選擇。 PodCasters還可以從Podbean應用程序錄製和發布。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商業通訊軟體，可透過有組織的對話和易於找到的資訊來協助簡化和簡化您的通訊。 Cliq 旨在實現混合工作方式，您可以從任何地方透過任何裝置登入並工作。這有助於提高團隊的整體生產力，進而對您的業務績效產生正面影響。
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
Keeper
keepersecurity.com
數以百萬計的人和成千上萬的企業取決於守護者的密碼安全和管理平台，以管理，安全和強制執行所有員工登錄，應用程序和網站的強大密碼。員工可以在所有移動操作系統，台式機和瀏覽器上本地訪問守門員。使用守護者，您的業務可以自動生成高強度密碼，在加密的數字保險庫中保護敏感文件，與團隊安全共享記錄，並與SSO，LDAP和2FA無縫集成。立即開始14天免費試用。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一種統一的數字工作場所解決方案，旨在通過一個全面的平台連接和授權無辦事員工。該創新工具專門針對各個行業的一線團隊，包括零售，酒店，製造，物流和醫療保健。通過簡化操作並增強溝通，WorkJam通過與現有的Workforce Management（WFM）系統無縫集成來提高生產率和效率。 該平台為各種各樣的目標受眾提供服務，專注於擁有大量無辦公室工人的組織，這些組織需要有效的工具來管理其日常任務。 WorkJam通過為其所有運營需求提供集中式樞紐，解決了這些員工所面臨的獨特挑戰，例如對信息和資源的訪問有限。這在快節奏的環境中尤其有益，及時的溝通和任務管理對成功至關重要。 WorkJam涵蓋了一系列滿足一線工人特定需求的功能。該平台包括用於組織日常職責的任務管理，實時更新和協作的通信工具以及學習和開發資源以促進正在進行的培訓。此外，自助服務的功能使員工能夠獨立管理其時間表和任務，而獨特的開放式市場可以靈活地交換和覆蓋範圍。這些功能共同增強了員工的體驗，增強了員工之間的所有權和參與感。 通過使前線團隊與組織目標保持一致，Workjam簡化了日常操作，並提高了整體參與度。該平台不僅促進了更好的溝通和任務管理，而且還促進了持續學習和發展的文化。這種勞動力管理的整體方法使組織能夠培養更快樂，更有生產力的前線勞動力，最終推動業務成功並提高客戶忠誠度。 WorkJam在全球品牌，如Shell，Starbucks，Ulta，Couche-Tard，TJX，TJX，TJX，AEO和Woolworths的信任下，在其類別中脫穎而出。它可以為前線工人創建連接的體驗的能力是一個關鍵的區別，這對於希望優化其運營並賦予其員工能力的組織來說，它是無價的工具。
Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡我們，了解您的企業如何從 Element 中受益。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Legion
legion.co
Legion Technologies提供了該行業最具創新性的勞動力管理平台。它使企業能夠同時提高勞動效率和員工敬業度。 Legion WFM平台是智能，自動化和以員工為中心的。事實證明，它可以通過計劃優化，減少損耗，提高生產率和提高運營效率來提供13倍的投資回報率。 Legion在員工喜歡的易於使用的平台和移動應用程序中提供了尖端技術。根據2022年Inc. 5000和The，在Norwest Venture合作夥伴，條紋，第一輪資本，XYZ Ventures，Webb Investment Network，Workday Ventures和NTT DOCOMO Ventures的支持下，Legion被公認為美國成長最快的私營公司之一。德勤500排名。 <>改進的計劃： - 戰略見解 - 勞動預算 - 按需預測 <>優化執行： -Labor優化 - 安排 - 時間和出勤率 <>員工授權： -Frontline通信 - 律師事務 - 僱員的績效和獎勵
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前稱為 Nimbus）是一款由人工智慧驅動的一體化客戶協作工具，旨在幫助專業服務簡化工作流程並透過客戶入口網站提供出色的客戶體驗。該平台為專業服務提供數百種先進且直觀的功能，用於即時協作、專案和資訊管理，甚至內容創建。透過集中溝通、專案進度追蹤和知識管理的白標客戶門戶，以您的品牌提供服務並提供卓越的個人化客戶體驗。使用創新的拖放文檔產生器來製作具有任何文件格式的互動式超級文檔，並嵌入 2000 多個支援的整合。嘗試使用 FuseBase（以前稱為 Nimbus）團隊工作區中的看板、專案追蹤工具、即時編輯和更多功能來實現高效協作。使用先進的 FuseBase（以前稱為 Nimbus）AI 助理優化日常運營，自動執行內容創建和翻譯等任務，獲取洞察以做出數據驅動的決策，並騰出時間來擴展業務。
Spike
spikenow.com
Spike通過將電子郵件，團隊聊天，協作文檔和會議匯總到一個提要中來解決團隊和個人的交流混亂。 Spike供個人使用：獲得Spike的會話電子郵件應用程序的更好的電子郵件體驗，該應用將您的電子郵件變成聊天。這就像擁有一個將您最重要的消息列為優先級的增壓消息平台，因此您可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受無雜波的電子郵件體驗。團隊的尖峰：團隊的溝通清晰度！ Spike為團隊提供了全面的生產力套件。它將團隊聊天，電子郵件，視頻會議，AI工具和協作文檔結合在一起。與內部團隊和外部利益相關者（包括同事，合作夥伴，客戶和供應商）毫不費力地進行交流和協作，無論他們是否使用Spike。 Spike是為有意義的團隊互動而設計的第一項業務電子郵件服務。通過使用自己的電子郵件域或從Spike購買自定義域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存檔的電子郵件和消息傳遞，以確保溝通平穩。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一個員工體驗平台（EXP），可以通過賦予員工的能力並幫助每個人感到納入溝通並增加參與度，無論他們在哪里工作。 該平台將員工的溝通，參與度，內部網和測量功能統一到一個現代員工應用程序中，該應用程序捕捉了組織的心跳並將其文化栩栩如生。 由於其簡單的設計，員工可以輕鬆地使用WorkVivo來保持知情，參與和聯繫。結果，公司領導者獲得了更好的監督和直接，未經過濾的渠道，可以與人們互動並真正感受到公司的脈搏和精力。 在93多個國家 /地區的年度增長超過200％，超過93個國家的300萬用戶以及從《財富》 500強公司到科技初創企業的客戶都在執行任務 - 以提高每個人的員工經驗。
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中在一處，Nifty 可讓您專注於工作，而不是忙於處理各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與 Google、Outlook 以及文件和文件共用整合。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個世界領先的項目管理平台，旨在為組織自由計劃，跟踪，管理和交付各種複雜項目。 全球有20,000多家企業和6,000個機構信任。該團隊通過提供市場上最先進的產品管理平台來不斷與客戶合作。 無論您是公司所有者，團隊負責人，項目經理還是個人貢獻者，團隊合作都可以為您提供所有無縫管理日常活動的工具。該應用程序提供了與同事在項目上合作的功能，保持工作流程的整體視圖，管理任務，跟踪資源，日誌時間以及最重要的是，按時交付項目。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一個開源平台，用於在整個軟體開發生命週期中進行安全協作。全球數十萬開發人員相信 Mattermost 能夠將團隊溝通、任務和專案管理以及工作流程編排整合到一個用於敏捷軟體開發的統一平台中，從而提高他們的生產力。 Mattermost 的開源平台成立於 2016 年，在來自開發者社群的 4,000 多名貢獻者的支持下，為全球超過 80 萬個工作區提供支援。該公司為800 多家客戶提供服務，包括歐洲議會、NASA、納斯達克、三星、SAP、美國空軍和Wealthfront，並獲得了包括Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和YC Continuity 在內的世界級投資者的支持。要了解更多信息，請訪問 www.mattermost.com。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat-針對為需要對其通信的組織建立的高度監管的組織的安全協作，它可以在同事，合作夥伴，客戶，社區，甚至平台之間進行協作，而無需妥協數據所有權，自定義或集成。在150多個國家和組織（例如德意志巴恩），美國海軍和瑞士信託信託基金會（Credit Suisse Trust Rocket）等組織中，數以千計的用戶每天都保持私密和安全。
Blink
joinblink.com
Blink是移動優先的員工體驗平台，它可以在一個超級應用中連接您的人員，系統和文化。它橋接了數字鴻溝，在麥當勞，諾基亞，多米諾骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行業領先的公司中，將員工溝通和訂婚之間的數字鴻溝，增壓員工溝通和參與度。
Happeo
happeo.com
Happeo是下一代Intranet，可幫助團隊在一個統一的地方管理知識和內部溝通。 Happeo提供基於模板的頁面構建器，以及所有公司工具的集成和通用搜索，Happeo易於使用，適用於任何規模的公司。這就是為什麼像Doctolib，Gant和Marqeta這樣的市場領導者依靠Happeo來保持他們的團隊知情，保持一致和富有成效。隨著收養率的3倍平均水平，Happsters的使命是幫助組織以非凡的方式發展。
IRCCloud
irccloud.com
Irccloud是一個現代的IRC客戶，可以使您保持聯繫，但沒有行李。無論您身在何處，都可以同步並通知我們的網絡和移動應用程序。
Hive
hive.com
Hive幫助團隊移動更快。 Hive最佳的一流項目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，它將為您構建它們。憑藉靈活的項目視圖和無盡的自定義，Hive可以根據您的條款提供項目管理，並保證成功。 憑藉任務分配，截止日期跟踪和實時溝通之類的功能，Hive可以幫助世界各地的成千上萬的團隊更有效地完成工作。使用移動應用程序輕鬆查看項目，評論任務，消息隊友並管理您的待辦事項列表。 關鍵功能： - 直接與持續與桌面應用程序同步 - 創建任務和項目 - 直接和小組聊天，以便於交流 - 允許文件直接從手機上傳的附件 - 能夠直接在動作卡上發表評論和對隊友進行標記 - 在項目中自定義您的工作經驗 Hive被成千上萬的快速移動團隊使用來幫助： - 項目管理 - 集成工具 - 資源 - 時間跟踪 - 校對和批准 - 注意 - 任務管理 - 報告和分析
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是現代的Intranet，可以改變所有員工的工作經驗，無論他們在哪里工作。 Simpplr是唯一一個統一員工參與，支持和服務的平台，利用最先進的AI模型來提供無縫，凝聚力和個性化的員工體驗。 SIMPPLR客戶受到700多個全球品牌的信任，包括Moderna，Snowflake，Splunk，Penske，Penske，Eurostar和AAA，可在員工的生產率，保留率和整體滿意度上取得顯著提高。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
Gitter
gitter.im
Gitter 是一個開源即時訊息和聊天室系統，面向 GitLab 和 GitHub 儲存庫的開發人員和使用者。 Gitter 作為軟體即服務提供，提供免費選項，提供所有基本功能和創建單一私人聊天室的能力，並為個人和組織提供付費訂閱選項，使他們能夠創建任意數量的私人聊天室。 可以為 GitHub 上的各個 git 儲存庫建立單獨的聊天室。聊天室隱私遵循關聯的 GitHub 儲存庫的隱私設定：因此，私有（即僅限會員）GitHub 儲存庫的聊天室對於有權存取該儲存庫的人員也是私有的。然後可以將連結到聊天室的圖形徽章放置在 git 儲存庫的 README 檔案中，以引起專案的所有使用者和開發人員的注意。使用者可以在聊天室中聊天，或透過 GitHub 登入 Gitter（不涉及與 Gitter 共享使用者的 GitHub 密碼）來存取他們有權存取的儲存庫的私人聊天室。 Gitter 與 Slack 類似。與 Slack 一樣，它會自動將所有訊息記錄在雲端。
Jostle
jostle.us
Jostle 的員工成功平台是每個人在工作中聯繫、溝通和慶祝的地方。這是我們公司的核心，已幫助 1,000 多個組織的員工隨時隨地輕鬆融入並做出貢獻。憑藉著業界領先的參與率，我們將樂趣融入工作，將生活融入組織。
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Zulip
zulip.com
Zulip 是一款功能強大的開源群聊應用程序，它將即時聊天的即時性與線程對話的生產力優勢結合在一起。 Zulip 被開源專案、財富 500 強公司、大型標準機構以及其他需要允許用戶每天輕鬆處理數百或數千條訊息的即時聊天系統的人使用。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立於 2012 年，是一個基於雲端的專案管理和團隊協作平台，供全球團隊使用。 ProofHub 是一款頂級的工作管理應用程序，旨在幫助團隊進行日常工作，全球有超過 85,000 個團隊使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款極為簡單但功能強大的專案管理軟體，可提供任務和進度的綜合視圖。此專案管理軟體允許團隊在任何地方使用任何設備進行工作溝通。這款線上 SaaS 工具將豐富的功能集中在一個位置，旨在幫助企業快速規劃、協調、組織和交付各種規模的專案。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業各種規模的團隊和企業使用。 ProofHub 可以幫助企業建立工作流程，同時節省時間和資源，其功能包括任務管理到時間追蹤、自訂工作流程到線上打樣等等。 ProofHub 提供了大量的協作功能，例如聊天、討論、公告、第三方整合、文件傳輸等。 ProofHub 具有乾淨、簡單的佈局和較低的學習曲線，讓使用者有賓至如歸的感覺。除英語外，ProofHub 還提供德語、西班牙語、葡萄牙語、法語、俄語、義大利語、荷蘭語、中文（台灣）、土耳其語和波蘭語版本。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業的團隊和企業使用。 ProofHub 提供了高效能完成工作所需的所有功能，從建立專案到分配任務、追蹤進度、與團隊互動以及最終按時完成專案。
Prokeep
prokeep.com
ProKeety成立於2016年，是Distrience的領先的針對批發發行商的客戶體驗管理軟件。 ProKeetak通過將溝通變成商業來發展人際關係和業務；通過集中式溝通來增加銷售，通過更好的見解和參與機會來改善客戶體驗，並通過系統自動化提高生產力。 ProKeeth在北美的8,000多名分銷商中使用，可實現超過1100萬美元的對話和6億美元的收入。 發展您的分銷業務。建立更牢固的客戶關係。提高勞動力生產率。所有這些都是專門為分銷商構建的，以在現代市場蓬勃發展。 Prokep： - 由50個州，10個省和2個領土的分銷商使用。 -11百萬對話通過PROKEEP進行-82％的Prokek對話導致銷售或與收入相關 - 每位員工每月節省9個小時的時間 - 每月每月每月$ 3,000的承包商差異與Pro Kepeck一起使用，您將集中使用Communications，以使訂單更有效，將您的3rd Party Systems促進您的3rd Party Systems創建運營自動化，並提供更多的客戶impoys Invormations自動化並提供更多的交流，並提供更多的率。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款行動應用程式和服務，專為大型團體通訊和工作管理而設計。 Kaizala 可以輕鬆連接和協調整個價值鏈的工作，包括現場員工、供應商、合作夥伴和客戶，無論他們身在何處。借助 Kaizala，您可以有效地分配和追蹤任務或收集個人或大型團體的資料 - 即使他們不在您的組織內。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持聯繫的個人 CRM。記住您上次停下的地方，設置提醒以進行聯繫，並建立更牢固的關係。
Missive
missiveapp.com
Missive 於 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名共同創辦人和 2 名員工組成。 Missive 是一款將團隊收件匣和聊天集中在一起的應用程式。它在構建時就考慮到了協作，以集中您團隊的溝通。 在其眾多功能中，Missive 提供了四個關鍵功能： - 團隊收件匣。 - 內部團隊聊天。 - 自動化工作流程的規則。 - 整合。
Flock
flock.com
Flock 是一款適合現代團隊和企業的溝通和協作應用程式。 Flock 透過為團隊提供大量內建生產力工具（例如分享筆記、提醒、待辦事項、民意調查）來增強團隊能力。用戶可以透過音訊和視訊通話與遠端團隊交談。螢幕共享使團隊能夠更好地協作和共享資訊。 Flock 也與 Google Drive 深度整合。其他流行的第三方整合包括 - Google Calendar、Analytics、JIRA、Asana、Github、Twitter、Facebook 等等。 Flock 的 App Store 允許團隊將應用程式插入 Flock 中，並且無需在多個工具之間切換即可完成工作。 Flock 的功能（例如最近對話冒泡、簡單的鍵盤快捷鍵和最後訊息預覽）讓團隊可以輕鬆使用聊天，而不是單獨點擊聊天標籤。 Flock 的魔法搜尋會自動顯示重要的私人頻道和聯絡人，無需打字。 Flock 讓您在團隊、對話、應用程式等之間輕鬆切換。 Flock 應用程式與核心產品無縫融合，提供更整合的體驗。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
Pronto
pronto.io
每個註冊都很重要。 Pronto 的使命是透過在學生從入學到畢業等整個過程中建立聯繫和吸引學生，幫助院校招收和留住學生。 Pronto 連接整個校園，使學生能夠透過行動裝置前所未有地存取教師、同學和機構支援服務。 立即使用 Pronto 將您的校園轉變為社區。
Hibox
hibox.co
Hibox 是一款任務管理工具，它正在重新構想團隊合作的方式。 Hibox 可讓您建立專案、查看任務狀態、使用日曆檢視視覺化和規劃截止日期、建立子任務和重複任務、接收任務通知等等。 Hibox 將團隊訊息傳遞和視訊會議整合在同一個工具中，因此您可以與同事即時協作，而無需拿起電話或協調面對面會議。 Hibox 擁有適用於 Android 和 iOS 的行動應用程序，因此您可以從任何地方管理您的任務和專案。
Pumble
pumble.com
Pumble 是一款免費的團隊聊天應用程序，可讓各種規模的團隊進行協作。與其他團隊聊天應用程式不同，Pumble 可供無限數量的免費用戶使用。 Pumble 是一款在瀏覽器中運行的線上網路應用程序，但為了方便起見，您都可以將其安裝在電腦或手機上。
Workplace Chat
workplace.com
工作場所聊天是一種有趣，直觀和快速的方式，可以隨時隨地與任何人建立聯繫。 Workplace是由Facebook，Inc。開發的企業連接平台，包括使用組，即時消息和新聞提要。開發由工作場所副總裁Julien Codorniou和Workplace負責人Karandeep Anand領導。
Trillian
trillian.im
Trillian為人們，商業和醫療保健服務已有20多年了，Trillian一直是現代而安全的即時消息，Trillian一直在幫助人們保持聯繫。當今的Trillian將安全（兼容HIPAA）的消息傳遞給各種規模的醫療保健專業人員和企業。忠實於我們的根源，如果您只是在尋找免費的即時消息傳遞，我們也可以為此提供幫助！
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang 曾在Webex 擔任高級工程管理職位思科系統公司和 WebEx。
Chatway
chatway.app
Chatway使用其網站的實時聊天產品來改變在線客戶互動。提供實時通信，可自定義的小部件和智能聊天機器人，可增強用戶體驗。查韋（Chatway）在各個設備之間做出反應，使企業能夠有效參與，解決問題並轉換潛在客戶。提高您的在線狀態並與Chatway建立持久的客戶關係。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合 GDPR 的商業通訊軟體，可促進公司和組織的行動通訊。該訊息應用程式易於使用，不需要電話號碼或電子郵件地址。借助 Threema Broadcast，公司只需單擊即可聯繫其全體員工、個人接收者和外部合作夥伴。 Threema MDM 允許管理員預先配置應用程式並確保其使用符合公司政策。影片：使用 Threema Work 保護業務訊息傳遞：https:// Threema.ch/work/secure-instant-messaging
Twist
twist.com
電子郵件和群組聊天等團隊合作工具雜亂無章、功能失調且分散注意力。 Twist 是一款團隊溝通應用程序，可促進用心溝通，為現代團隊提供一個中心場所，以擴展他們的知識庫，並組織每個人都可以參與的主題對話。 Twist 為團隊提供了從頭到尾充分討論複雜想法和專案的空間，而不會讓人們覺得如果不立即回應就錯過了機會。
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape 讓您的團隊在所有裝置上安全地進行通訊。它使用深度服務集成，因此您可以在一個地方存取所有公司數據，使其成為市場上最高效的業務聊天。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
Edworking
edworking.com
EdWorking是您團隊和工作的平台。為團隊提供的單一解決方案，擁有遠程工作所需的一切。您的所有任務，文件，圖像和對話都位於一個地方，只是唯一的訂閱。團隊使用EDWorking來協調，交流和管理工作。我們的客戶已經從使用許多平台與他們的團隊合作，例如Trello和Jira進行任務管理，Slack和Zoom進行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive轉移文件，以簡單地進行edWorking。這意味著在應用程序之間不再切換！加入我們的社區：https：//t.me/edworkingapp