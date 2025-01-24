電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 沙烏地阿拉伯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營網路商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是總部位於紐約市的視頻託管，共享和服務平台。 Vimeo以無廣告的方式運營，而是通過提供視頻創建，編輯和廣播工具，企業軟件解決方案的訂閱計劃和提供軟件作為服務（SaaS）來獲得收入，以及用於視頻專業人士與客戶和其他專業人員建立聯繫。 Vimeo專注於在各種設備上傳遞高清視頻。 該網站最初是由傑克·洛德威克（Jake Lodwick）和扎克·克萊因（Zach Klein）於2004年建立的，是CollegeHumor的衍生作品，以在同事之間分享幽默視頻，儘管卻支持支持CollegeHumor的日益普及。 IAC在2006年收購了CollegeHumor和Vimeo，在Google以16.5億美元的價格收購了YouTube之後，IAC指導了更多的努力，以與YouTube競爭，重點是提供精心策劃的內容和高清視頻，以區分自己與其他視頻共享網站。洛德威克（Lodwick）和克萊因（Klein）最終於2009年離開，IAC實施了更具公司為中心的結構來建立Vimeo的服務，而現任首席執行官Anjali SUD自2017年7月以來就已經到位。
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。透過 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強大的電子商務解決方案來管理您的商店和線上銷售 * 線上安排軟體，為您的客戶提供無縫的預訂體驗 * 內建行銷工具可協助管理和發展您的線上業務 * 完整的部落格功能可協助您培養忠實的受眾並透過內容獲利 * 用於自訂功能的全端網路開發工具
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亞馬遜上領先的一體化銷售平台。我們的使命是透過產品研究、市場情報、品牌和清單管理能力等幫助企業家和品牌在亞馬遜上建立成功的業務。自 2015 年以來，我們已經幫助了超過 50 萬名客戶，而且這一數字還在增加。透過Jungle Scout，您可以： *執行市場和關鍵字研究*建立和優化產品清單*查看趨勢產品類別和品牌*評估新興搜尋趨勢*預測銷售和庫存需求*確定您在亞馬遜上的競爭對手*還有更多！
AppMySite
appmysite.com
使用最強大的行動應用程式產生器來建立應用程式。 AppMySite 讓應用程式開發變得簡單。無需編寫一行程式碼即可為 Android 和 iOS 建立優質的本機行動應用程式。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球數百萬小型企業的設計和行銷合作夥伴。作為一家遠端優先的全球性公司，Vista 的業務範圍不斷擴大，團隊成員遍布超過 25 個國家。 20 多年來，我們一直受到小型企業的啟發，不斷努力為他們不斷變化的需求提供解決方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服務設計、數位和印刷解決方案，提升了小型企業在實體和數位空間中的影響力，並幫助他們取得成功。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot 是您在線銷售的中心樞紐。連結您的管道並管理您的庫存、訂單、運輸標籤和財務報告 Stockpilot 提供了一整套功能，可透過單一面板簡化您的電子商務流程。我們提供來自每個重要市場和網上商店 CMS 以及許多運輸承運商的廣泛整合。防止交叉銷售，保持健康的庫存並專注於發展您的業務！
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個客戶平台，旨在提供見解、管理工作流程和提升客戶體驗。 Planhat 正在幫助全球數百家現代科技公司以客戶為中心開展業務，以最大限度地提高客戶成功和客戶終身價值。該平台專為從 CSM 到最高管理層的每個人而構建，可讓您統一客戶數據、設定目標和理想結果，並透過手冊、自動化和協作等功能增強客戶旅程。該公司於2014年成立於瑞典斯德哥爾摩，擁有超過100人的團隊，遍布歐洲、北美、南美和亞太地區。請造訪 www.planhat.com 以了解更多資訊。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一體化 B2B 銷售平台。 特色： - 具有雙向訊息功能的共享團隊收件匣 - 無程式碼 WhatsApp 聊天機器人建構器 - WhatsApp 廣播與群發訊息 - 開放 API 和 Webhooks - 自動化 - 整合（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即將推出）、5000 多個具有 Zapier 的應用程式等等） - 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式 Rasayel 快速、可靠且直觀。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體驗。 您的團隊可以使用 Rasayel 行動應用程式隨時回應客戶。您將永遠不會再錯過機會或失去客戶的蹤跡。 Rasayel 與您的工具包的其餘部分集成，以確保您的團隊始終掌握完整的上下文，減少人為錯誤並節省您的時間： - HubSpot：自動將 Rasayel 聯絡人與 HubSpot 中的現有聯絡人進行配對。記錄您的所有活動，並根據 WhatsApp 資料建立本機 HubSpot 報告。 - Pipedrive：記錄所有活動、自動配對聯絡人並建立報表。 - Salesforce：即將推出。請與我們聯繫以加入測試版。 - Zapier：將 Rasayel 連接到超過 5000 個應用程式和系統。 對於進階用例，Rasayel 的 API 釋放了 Rasayel 平台的強大功能，讓您可以將其嵌入現有系統、流程等中。
DelightChat
delightchat.io
輕鬆增加銷售並管理支持 - 全通路客戶支援 - 透過一個統一的儀表板回覆所有管道的客戶 - WhatsApp、Instagram、Facebook、電子郵件和即時聊天。 - WhatsApp 行銷 - 使用官方 WhatsApp API 發送促銷廣播並增加您的銷售額。使用 WhatsApp 自動恢復廢棄的購物車、發送訂單通知並驗證貨到付款訂單。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的報價到收入解決方案，旨在推動銷售流程更快地向前發展。作為唯一平衡可自訂性與業務敏捷性的低程式碼商務引擎，DealHub 使中端市場和企業領導者能夠簡化其團隊和流程、更快地執行交易並更有效地創建可預測的管道。借助由直覺的銷售手冊提供支援的 CPQ、CLM、計費和訂閱管理解決方案，團隊可以在一個統一位置發布提案、達成交易、管理合約以及自動化訂閱和計費。 DealHub 還集中買家/賣家溝通，並提供在數位 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 與Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Freshworks 等領先的CRM 集成，並受到WalkMe、Gong、Drift、Hopin、SpotOn、Sendoso 和Braze 等收入專家的信賴，可確保透過一項流動收入更快地實現價值運動。
Debutify
debutify.com
Debutify 是現代電子商務品牌的終極一體化解決方案。借助一套轉換優化的應用程序，它可以簡化任何品牌的啟動、管理和擴展。這就是全球許多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 產品都經過無縫設計，易於使用，無需程式碼，但具有豐富的強大功能。這意味著任何人，即使沒有技術知識，也可以使用 Debutify 來改善他們的業務。無論是剛進入線上市場的品牌或電商老手，Debutify 都是值得信賴的合作夥伴。無論規模或階段如何，品牌都可以透過 Debutify 找到適合自己需求的方案。此外，憑藉 Debutify 專門的客戶支援團隊，品牌可以相信任何挑戰都會得到及時有效的解決。透過選擇 Debutify，品牌擁有者可以： 自信輕鬆地啟動和擴展。使用使用者友善的工具克服技術挑戰。依靠一支致力於在每個階段取得成功的團隊。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供貨運追蹤。它是在贏得 2011 年香港創業週末和 2011 年全球創業大賽後成立的。
Chosify
chosify.com
在 Chosify，我們幫助電子商務品牌實現最佳的客戶體驗。我們幫助他們解決客戶在必須從一堆類似產品中進行選擇時所面臨的困難決策。 Chosify 透過引導式銷售解決方案將問題與產品連結起來，並在精心設計的客戶旅程中根據答案和客戶需求提供最佳建議。 Chosify 是一種簡單的 SAAS 解決方案，行銷團隊可以使用它來更輕鬆地選擇困難的產品。在多個網路商店實施我們的流程後，我們實現了超過 30% 的轉換率成長。透過我們的工具，我們讓消費者的生活變得更輕鬆，減輕他們需要做出的選擇，同時也讓困難的選擇更省時。 Chosify 是一家總部位於荷蘭的新創公司，成立於 2022 年初。
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是領先的一體化軟體平台，受到超過 2,000,000 名電子商務企業家、代理商和全球主流品牌的信賴，透過提供準確的、數據驅動的解決方案來推動他們在亞馬遜上的業務成長。 Helium 10 總部位於加州歐文市，為全球企業家提供必要的數據力量、持續教育和社區支持，以最大限度地發揮他們的潛力並在未來的電子商務中蓬勃發展。從機會尋求者到個人創業者，再到全職賣家、企業、代理商以及中間的每個人，Helium 10 透過建立、發展和擴展有意義且穩定的電子商務業務的手冊來支持各個階段的創業精神。為了最大限度地提高您在亞馬遜/沃爾瑪的銷售額、優化您的業務並銷售更多產品，請造訪我們的網站：www.helium10.com。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是創建專業級 iOS 和 Android 行動應用程式的最快、最簡單的方法。這個獨一無二的 DIY 平台可讓您自訂應用程式的各個方面，而無需編寫任何程式碼。只需拖放即可從頭開始建立應用程序，或自訂預先建置的範本之一。您可以完全控制應用程式的外觀和感覺，同時為您處理後端開發工作。這就像整個開發團隊都觸手可及。該平台擁有超過 10,000 個使用 BuildFire 創建的應用程序，功能強大且靈活，足以隨著您的業務成長而擴展。沒有其他應用程式建立器以如此實惠的價格提供這種級別的功能。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展您的業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial 是一個完整的使用者生成內容平台，可透過收集和展示來自滿意客戶的內容來輕鬆發展客戶並與客戶互動。 EmbedSocial 的開發旨在使機構、企業、影響者、內容創建者和行銷人員能夠透過在任何網站上即時生成所有社交內容、儲存、審核、分析和發布用戶生成的內容小部件來提升其內容行銷策略。 它是一個先進、易於使用的平台，用於收集、策劃、管理和以客戶評論、推薦廣告、主題標籤活動、社交內容等形式在網站上顯示用戶生成內容 (UGC)。 為了幫助您創建令人難忘的用戶生成內容策略，EmbedSocial 確保與 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 等最受歡迎的千禧一代平台集成，並且還在不斷添加集成與其他社交網路。 主要好處： * 建立品牌知名度 * 節省您的時間和精力 * 以新鮮且吸引人的方式提升您的行銷活動水平 * 以創新的方式推廣您的新產品 * 提高產品頁面的轉換率 * 幫助您實現廣告目標 * 增加您的 SEO 工作量 * 改善您的電子商務商店並鼓勵購買決策 * 為您的社群媒體帳號帶來更多流量 * 擴展社群媒體指標 * 顯示真實使用者使用您產品的評論並分享使用者體驗 * 幫助您在線上社群中建立思想領袖的信譽 * 簡化潛在客戶培育與品牌訊息傳遞 * 當您分享觀眾創作的內容時，讓他們感到被關注和欣賞 * 比傳統行銷更實惠 EmbedSocial 包括一組 5 個工具： * EmbedAlbum：透過產生 UGC 內容（例如社交媒體照片）並以引人入勝的小部件的形式在您的網站上顯示它們，促進用戶生成的內容行銷。新增購買按鈕以建立可購物相簿。 * EmbedReviews：透過從 Google 和 Yelp 收集產品評論，並在任何網站上嵌入您的線上客戶評論，鼓勵口碑傳播和社會認同。 * EmbedFeed：透過在任何網站上展示整個社群媒體品牌牆來改善您的 UGC 活動。 * EmbedForms：讓您可以選擇建立並向客戶發送滿意度調查，從而促進您的數位行銷團隊的工作。 * EmbedStories：以引人入勝的小部件的形式收集您的 Instagram 故事，每次您將照片添加到活動故事中時，該小部件都會自動同步。 EmbedSocial 已獲得主要社群媒體平台的批准，可使用 UGC 並產生和顯示以下類型的內容：評論、照片、動態、故事、回饋表。這包括與 Instagram、Facebook 頁面、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 以及即將推出的更多社交管道的整合。
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是歐洲購物者參與解決方案的領導者。 他們提供完全整合的一站式 UGC 套件，幫助品牌與消費者建立聯繫、擴大影響力、提高參與度、推動銷售和保留客戶。 Skeepers 透過我們完全整合的一站式 UGC 解決方案套件的真實體驗將品牌和消費者聯繫起來。借助 Skeepers，品牌可以真正培養消費者關係、擴大覆蓋範圍、提高參與度、推動銷售並提高消費者保留率。其解決方案可以輕鬆、有效、大規模地創建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 讓品牌能夠與我們的創作者社群建立聯繫，獲得高品質、客製化的 UGC 影片內容。其先進的人工智慧使品牌能夠利用最優化的視頻內容使產品與目標受眾產生共鳴，並在最有效的分銷渠道上播放視頻
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
Pimcore
pimcore.com
Pimcore 是一家屢獲殊榮的資料管理和體驗管理解決方案開源軟體供應商。透過 Pimcore，全球數以千計的客戶（包括漢堡王、奧迪、標緻和宜家）正在提供數位體驗，為其業務創造巨大價值。 Pimcore 可以快速、輕鬆地建立高度轉換、一致、情境化的數位體驗，並對其進行超高速創新，並在整個數位組織的單一平台上進行協作。它可實現卓越的上市時間和無與倫比的連接性。它是經過許可的開源軟體，允許任何規模和行業的組織保持對技術的完全控制。 Pimcore 被 65 個國家的超過 110,000 家公司使用，並被評為 Gartner Peer Insights 2022/23 年「客戶選擇」。
Sellfy
sellfy.com
Sellfy 是一個輕鬆的電子商務平台，適合希望透過美麗的線上商店銷售數位、實體、訂閱和隨選印刷產品的創作者。 Sellfy 負責您業務的技術部分，讓您有更多時間專注於擴大受眾群體。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 為 60,000 多家合作夥伴提供端到端電子商務平台，這些合作夥伴向全球超過 550 萬家中小企業 (SMB) 銷售數位產品和服務。這些合作夥伴包括行銷機構、獨立軟體供應商 (ISV) 和媒體公司。 Vendasta 平台使這些團體能夠輕鬆地從基於雲端的技術市場採用新的解決方案，並以自己的品牌向中小型企業客戶銷售這些解決方案。該平台提供由人工智慧驅動的行銷自動化、銷售工具和整合的 CRM，以促進產品進入市場。它還包括項目、訂單和計費管理系統，以幫助透過機器人流程自動化進行擴展。中小型企業只需一次登入即可存取以 Vendasta 客戶品牌購買的所有解決方案。他們喜歡一個包含處方、上下文和追蹤的整合式儀表板。使用業務應用程式儀表板，中小型企業能夠管理使其業務在網路上取得成功的資訊和解決方案。
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款經濟實惠且可靠（是的，這是可能的）一體化行動應用程式分析工具，可對您的行動應用程式使用者行為、應用程式內收入、行動取得活動和崩潰進行全面分析。它於 2013 年推出，支援全球 60,000 多個行動應用程式（例如 Azur Games、METRO、漢堡王、Brave Stars）找到可行的見解並最大化其應用程式收入。 AppMetrica 被多個產業的使用者獲取團隊、產品經理、收入經理和分析專家使用。為什麼要切換到 AppMetrica： - 您需要目前產品分析工具的更多功能，即通路、細分和用戶級資料。 - 您正在將用戶獲取活動擴展到 Google Ads 之外，並且需要 MMP。 - 您目前的產品分析或 MMP 太昂貴。 - 您對數據感到不知所措，希望透過簡單的方法來了解應用程式的發展。 - 您重視 24/7 的高品質支援。畢竟，無需切換，您可以使用 AppMetrica 作為替代事實來源。只需建立一個免費帳戶。欲了解更多信息，請訪問：https://appmetrica.com
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市面上最快的 PDF 到 Flipbook 轉換器。讓您的 PDF 變得栩栩如生，將其轉變成具有 3D 翻頁效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我們的設計工作室從頭開始輕鬆創建引人入勝的翻頁書。將您的印刷目錄提供給數位客戶，同時為您的業務採用更永續和成本效益的道路。強大的功能，如購物按鈕、影片、GIF、誘人的照片幻燈片、可自訂的潛在客戶表單、嵌入等等，將幫助您在競爭對手中脫穎而出。還可以使用高級統計數據和品牌選項來幫助您為讀者提供難忘的體驗。創建工作區、管理不同的專案、邀請隊友並分配不同的角色。確保品牌一致性並與您的團隊合作創建令人驚嘆的出版物。一切盡在 Flipsnack。 透過 Flipsnack 發布，您可以將富媒體加入目錄：影片、音訊、線上表單、購物小工具、標題等。您的目錄適用於所有類型的設備，包括智慧型手機和平板電腦，並且可以輕鬆嵌入到任何網站中。
IP Moat
ipmoat.ai
尋找並刪除線上市場中的假冒、侵權和複製清單 您是否面臨競爭對手使用您的品牌名稱來獲得不公平優勢；銷售仿冒品的犯罪分子；或介於兩者之間的任何東西。 IP 護城河是一種能立即產生影響的低成本解決方案。讓您高枕無憂，品牌安全，讓您可以專注於發展業務。不會因為成本高昂、曠日持久的訴訟程序而分散您的注意力。只需輸入您的商標以及任何專利和設計註冊號碼。然後在發現新清單時收到通知。點選按鈕即可刪除侵權清單。防範假冒商品。
Shiprocket
shiprocket.in
最好的電子商務物流和運輸軟體解決方案之一。超過 24000 種 COD 服務並使用印度多個快遞合作夥伴按時交付您的產品。無運輸限制。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® - 適用於小型企業的排名第一的行銷平台®。從設計、行銷到 CRM，您所需的一切—為您的品牌加油®。由 Madwire® 提供支援 Marketing 360 是整合行銷軟體（技術）和專業行銷服務（人才）的結合，所有這些都透過一個強大的平台提供。它擁有小型企業發展所需的一切，從設計、行銷、CRM 和支付。該平台允許企業從一個介面存取和優化最重要的行銷管道，同時利用雲端中的人才（例如行銷人員、設計師、開發人員、內容創作者和影片專業人士）按需執行行銷。該平台提供全方位服務，並由經過認證的數位行銷高管進行試點，以幫助促進品牌行銷目標和目的。
OnWhatsApp
onwhats.app
最快的商務推動者，可與行動友善的網路商店一起上線並在 WhatsApp 上接受訂單。可以想像為面向大眾的 Shopify，每月只需 1 美元！
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Tradly
tradly.app
無需從頭開始建造即可推出您的產品。一個簡單的無程式碼建構器、開發工具包、第三方整合。開發人員和企業家使用 Tradly 推出市場和商務應用程式。它是如何運作的？ 1. 選擇業務模型 2. 自訂前端設計 3. 輸入基本公司/應用程式資訊 4. 一鍵啟動 Web 應用程式。 6. 可選：用於應用程式建置的白手套服務（iOS、Android）。
Arcadier
arcadier.com
Arcadier 是全球成長最快的線上市場建構商，擁有超過 16,000 個使用 Arcadier 技術建構的市場。我們的解決方案為 180 多個國家的用戶提供 B2B、B2C、P2P 和採購市場支援。作為屢獲殊榮的市場SaaS 供應商，我們的自助式DIY 模板化解決方案和企業解決方案將企業家和企業聚集在一起，無論他們的經驗、行業或電子商務模式如何，都可以滿足他們的技術和市場需求，而無需擔心速度的問題。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 透過幫助小型企業在線上、親自、透過行動裝置等接受信用卡和電子支票付款來支援付款處理。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台透過工作流程自動化、強大的商業智慧和完全整合的跨部門通訊功能來增強您現有的會計/ERP 軟體和現有的CRM 系統的功能，以自動化財務、銷售、支援、人力資源和運營方面的任務。 1. 財務和計費自動化（AR、AP、發票、訂閱、付款）：全自動 AR 收款大大縮短了付款時間 (DSO)。我們先進的規則引擎會在正確的時間自動傳遞正確的訊息，確保最高的付款可能性，同時實現及時、高效的客戶溝通。切勿讓其他供應商付款未入賬，分配供應商帳單以供審核和批准。利用我們的工作流程自動化和審批引擎來路由您的所有帳單以優化付款。啟用訂閱/定期計費、進度計費、發票建立、自動付款、付款計劃、滯納金、優惠券、線上計費和互動式客戶門戶，所有這些都與您當前的會計和 CRM 系統整合和同步。支付標記化和自動失敗支付恢復可確保不會錯過任何付款並且所有資料都是安全的。 2. 銷售和成功自動化（QTC、CPQ、NPS、eSign）：利用我們的 QTC 和 CPQ 功能自動為潛在客戶報價、控制定價並更快地完成交易。從建立報價到向客戶收取現金的一切。使您的銷售和成功團隊能夠處理 QTC 流程並消除部門瓶頸。不再事後猜測，讓您的銷售團隊在明確定義的框架內處理新合約創建的所有方面 - 從報價到電子簽名和付款。與客戶經理共享整個團隊的所有歷史通訊資料、文件、文件、發票和合約。使用 Armatic 內建的聯絡中心與您的客戶溝通。利用 Armatic 淨推薦值引擎加入成長速度比競爭對手快 2 倍的公司。使您的團隊能夠在客戶回饋的支持下做出更好的決策。 3. 人力資本自動化（eNPS、員工倡議、合約、電子記錄）：衡量並提高員工對 Armatic 員工 NPS 的滿意度。與員工建立溝通回饋循環，以提高忠誠度和員工敬業度。透過員工倡導擴大公司的社會影響力。利用員工的社交網絡，為他們提供一個簡單的方式來分享經批准的公司資訊。您公司的社交貼文會吸引大量的潛在客戶和潛在新員工。為整個組織的人力資源團隊和經理提供一個解決方案，用於安全地電子簽署、儲存和管理所有員工合約。在整個團隊中共享所有歷史通訊資料、文件、文件、員工合約和保密協議。 Armatic 員工聯絡人管理器使您的團隊能夠即時、輕鬆地存取所有員工相關信息，包括通訊資料、合約和 HR 相關註釋。
Braintree
braintreepayments.com
透過處理 PayPal、Venmo、信用卡和金融卡、Apple Pay 和 Google Pay 的線上支付解決方案吸引更多買家並提高轉換率。
Vizury
vizury.com
Vizury於2007年推出，是一種以性能為角色的Martech解決方案，它使品牌能夠實現更高的渠道轉換和客戶保留率。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點一直是將客戶帶回品牌網站，移動應用或零售商店並改善新客戶獲取，保留和品牌忠誠度的能力。 在啟動和實現全球範圍之後，Vizury的平台和業務於2018年被Affle收購。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程以衡量對底線的影響。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我們幫助企業提高線上轉換率，允許不受限制地進行實驗。憑藉我們簡單的方法和市場領先的技術，我們始終以客戶為中心，增強數位體驗。我們的技術創建於 2000 年，是市場上第一個測試和定位解決方案。從那時起，該平台呈指數級增長，自英國 Accelerate Group Ltd 於 2018 年 8 月收購 Webtrends Optimize 以來，增長速度甚至更快。我們所做的每一次測試都會對此進行測量和報告。我們擁有全方位的測試、分析和個人化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割測試、社交證明和產品推薦引擎、退出意圖覆蓋以及許多其他工具。提供客戶端或伺服器端測試以及一系列用於行動應用程式優化的 SDK。
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能夠增強其產品和數位交互，提供獨特的最佳化解決方案，將網路實驗、功能實驗和人工智慧驅動的個人化功能結合在一個單一的、有凝聚力的平台中，滿足所有團隊的實驗需求。 Kameleon 旨在支援產品經理、行銷人員和開發人員滿足不同的實驗和功能管理需求，適合任何技術堆疊，具有 50 多個集成，並且能夠進行任何自訂集成。作為一個統一的平台，Kameleoon 使團隊能夠創建實驗，使他們能夠利用基於 Web 的資料在伺服器端測試中進行定位、分析和激活，而所有這些都不需要開發人員。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 標準，非常適合醫療保健、銀行和保險等嚴格監管的行業。超過 1000 家中型和企業規模的公司已經使用 Kameleon 功能豐富且安全的平台來依賴高度準確的實驗數據。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的團隊都使用 Kameleoon。請造訪 www.kameleon.com 以了解更多資訊。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一個線上平台，旨在幫助各種規模的企業創建引人入勝的行銷測驗和調查、收集回饋並推動銷售。 Marquiz 提供使用者友善的拖放式測驗建構器、各種獨特的測驗範本以及每個測驗的免費統計資料。這些功能可讓您輕鬆建立、編輯和分析您的自訂測驗。 Marquiz 的定價方案是基於每月產生的銷售線索數量，這意味著它們是為滿足您獨特的業務需求而量身定制的，無論您經營的是小型團隊還是大型組織。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit 的企業體驗平台使品牌能夠建立精美的互動式體驗，跨每個管道大規模捕獲零方資料。從產品推薦和個性測驗到瑣事、可購物的造型手冊、更好的調查、民意調查、表格等- Jebbit 體驗推動了更高的參與度，因為它們超出了消費者的期望，並提供真正的價值，以換取有關他們的偏好、興趣、生活方式和生活方式的相關資訊。這種消費者聲明的零方數據是品牌的最終競爭優勢，並在客戶生命週期的每個階段推動實際的投資報酬率。 Jebbit 的客戶包括：歐萊雅、百事可樂、Haleon、NFL、資生堂集團、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Worldwide 等，使用 Jebbit 軟體平台創造更好的消費者體驗，推動產業發展-領先的參與度，收集大量零方數據，獲取豐富的潛在客戶，推動更多線上轉換並提高忠誠度和生命週期價值。
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai 提供了一套由人工智慧驅動的工具，旨在增強電子商務體驗。透過解釋和利用各種消費者特徵和行為，Rosetta.ai 根據個人客戶偏好定製網站介面，改善他們的線上購物體驗。 該套件包括“Rosetta AdMatch”，它引入了一種有針對性的廣告模式，旨在透過個人化的線上購物體驗吸引高消費消費者。 「Rosetta Engage」採用精確的推薦演算法來優化購物旅程接觸點。 「Rosetta Analytics」將產品標示資料和消費者偏好分析結合，產生豐富的消費者洞察，超越了 Google Analytics 提供的洞察。 最後，「Rosetta Automation」透過跨多個管道自動化行銷訊息來擴大消費者參與度，同時考慮客戶先前的互動以避免重複。 總體而言，Rosetta.ai 的目標是增強線上購物的個人化、提高轉換率並推動電子商務業務的成長。
Certainly
certainly.io
當然，我們的使命是幫助企業打造令人難以置信的電子商務使用者體驗，並以對話取代點擊。 Surely Conversational AI 軟體可無縫連接到您開展業務的各個平台，我們的客戶和合作夥伴遍佈全球 20 多個國家。 憑藉其無程式碼聊天機器人建構器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且輕鬆的建置體驗。該產品提供跨渠道的高品質用戶體驗、與數十個業務系統的無縫集成，以及強大的專有人工智慧，可檢測任何語言並提供超過 14 種語言的即用型內容。 當然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信賴。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。