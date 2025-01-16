電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 葡萄牙

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
電子商務軟體簡化了複雜的線上銷售流程，讓專業人士提供最佳的購物體驗，從而使消費者受益。隨著現代線上購物之旅變得越來越複雜，涉及多個管道和眾多消費者決策，電子商務軟體可確保無縫整合。我們的電子商務軟體類別包括廣泛的解決方案，例如電子商務平台、支付網關、訂閱管理軟體和即時聊天工具。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。數以千計的音樂家、播客、電玩開發者、漫畫創作者和其他人在 Patreon 上領取薪水。透過持續的資助，他們能夠花更多的時間以互動的方式吸引粉絲群，並繼續在網路上傳播數百萬人喜歡的美好事物。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營網路商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
Wix
wix.com
使用 Wix 充滿信心地在線上建立和擴展您的業務。憑藉閃電般的網路效能、企業級安全性和可靠的基礎設施，您可以放心，您的網站將始終正常運作。借助 Wix，您獲得的不僅僅是一個網站建立器，從線上安排到付款、深度品牌推廣和電子商務解決方案，您可以將您的網站帶到您想要的任何方向。線上管理業務從未如此直觀，借助領先的 SEO 和行銷工具、高級分析甚至行動應用程序，您可以隨時隨地掌控一切。加入數百萬使用 Wix 的用戶的行列，幫助他們實現線上目標。 Wix的主要特點是什麼？ * 智慧型拖放編輯器直觀地建立您的網站 * 900多個精心設計的網站模板 * 先進的 SEO 功能可針對搜尋引擎進行最佳化 * 強大的電子商務解決方案來管理您的商店和線上銷售 * 線上安排軟體，為您的客戶提供無縫的預訂體驗 * 內建行銷工具可協助管理和發展您的線上業務 * 完整的部落格功能可協助您培養忠實的受眾並透過內容獲利 * 用於自訂功能的全端網路開發工具
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了CollegeHumor 和Vimeo，在Google 以超過16.5 億美元收購YouTube 後，IAC 將更多精力投入到Vimeo 上，與YouTube 競爭，專注於提供精選內容和高清視頻，以區別於其他視頻共享網站。 Lodwick 和 Klein 最終於 2009 年離開，IAC 實施了更以企業為中心的結構來建構 Vimeo 的服務，現任執行長 Anjali Sud 自 2017 年 7 月起就任。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用創新技術讓產品在螢幕上栩栩如生，實現更快、更準確的數位購買體驗，並提供更好的整體體驗。我們的 3D 產品視覺化和配置功能與其他軟體供應商集成，以實現互聯資料環境。透過 Dopple 的平台，企業能夠透過互動式和引人入勝的數位產品體驗來增強客戶的能力。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial 是一個完整的使用者生成內容平台，可透過收集和展示來自滿意客戶的內容來輕鬆發展客戶並與客戶互動。 EmbedSocial 的開發旨在使機構、企業、影響者、內容創建者和行銷人員能夠透過在任何網站上即時生成所有社交內容、儲存、審核、分析和發布用戶生成的內容小部件來提升其內容行銷策略。 它是一個先進、易於使用的平台，用於收集、策劃、管理和以客戶評論、推薦廣告、主題標籤活動、社交內容等形式在網站上顯示用戶生成內容 (UGC)。 為了幫助您創建令人難忘的用戶生成內容策略，EmbedSocial 確保與 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 等最受歡迎的千禧一代平台集成，並且還在不斷添加集成與其他社交網路。 主要好處： * 建立品牌知名度 * 節省您的時間和精力 * 以新鮮且吸引人的方式提升您的行銷活動水平 * 以創新的方式推廣您的新產品 * 提高產品頁面的轉換率 * 幫助您實現廣告目標 * 增加您的 SEO 工作量 * 改善您的電子商務商店並鼓勵購買決策 * 為您的社群媒體帳號帶來更多流量 * 擴展社群媒體指標 * 顯示真實使用者使用您產品的評論並分享使用者體驗 * 幫助您在線上社群中建立思想領袖的信譽 * 簡化潛在客戶培育與品牌訊息傳遞 * 當您分享觀眾創作的內容時，讓他們感到被關注和欣賞 * 比傳統行銷更實惠 EmbedSocial 包括一組 5 個工具： * EmbedAlbum：透過產生 UGC 內容（例如社交媒體照片）並以引人入勝的小部件的形式在您的網站上顯示它們，促進用戶生成的內容行銷。新增購買按鈕以建立可購物相簿。 * EmbedReviews：透過從 Google 和 Yelp 收集產品評論，並在任何網站上嵌入您的線上客戶評論，鼓勵口碑傳播和社會認同。 * EmbedFeed：透過在任何網站上展示整個社群媒體品牌牆來改善您的 UGC 活動。 * EmbedForms：讓您可以選擇建立並向客戶發送滿意度調查，從而促進您的數位行銷團隊的工作。 * EmbedStories：以引人入勝的小部件的形式收集您的 Instagram 故事，每次您將照片添加到活動故事中時，該小部件都會自動同步。 EmbedSocial 已獲得主要社群媒體平台的批准，可使用 UGC 並產生和顯示以下類型的內容：評論、照片、動態、故事、回饋表。這包括與 Instagram、Facebook 頁面、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 以及即將推出的更多社交管道的整合。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最受歡迎的 WordPress 電子商務外掛。而且它是免費的。功能齊全，完美整合到您的自架 WordPress 網站中。使用我們的免費電子商務外掛程式為您的 WordPress 網站添加強大的商店設施。 WooCommerce 為超過 24% 的線上商店提供支持，可以幫助您銷售任何商品。很漂亮。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供貨運追蹤。它是在贏得 2011 年香港創業週末和 2011 年全球創業大賽後成立的。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Gelato
gelato.com
Gelato 是全球最大的代表全球電子商務賣家按需本地生產定製商品的平台。我們的使命是透過本地生產和隔夜將任何定製商品交付給全球任何消費者來增強快速增長的創作者經濟的能力。 Gelato 平台使電子商務企業家和創作者能夠透過美國、俄羅斯等33 個國家的100 多個本地生產合作夥伴組成的網絡，為世界各地的客戶生產和交付定制產品，例如服裝、牆壁藝術、書籍、商品和配件。由於產品是按需生產的，並且距離交付地點更近，因此運輸速度更快，浪費、成本和碳排放減少，同時賣方無需投資任何前期成本、管理庫存或跨境運輸。更快、更聰明、更環保。
Sellfy
sellfy.com
Sellfy 是一個輕鬆的電子商務平台，適合希望透過美麗的線上商店銷售數位、實體、訂閱和隨選印刷產品的創作者。 Sellfy 負責您業務的技術部分，讓您有更多時間專注於擴大受眾群體。
EasyStore
easystore.co
一個統一的商務平台，可幫助您在線上和實體（零售）銷售。我們簡化您跨所有管道的銷售流程，包括線上商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推薦計畫等。您可以從一個後端管理所有產品、訂單、庫存、客戶，更輕鬆地開展業務並簡化營運。
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市面上最快的 PDF 到 Flipbook 轉換器。讓您的 PDF 變得栩栩如生，將其轉變成具有 3D 翻頁效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我們的設計工作室從頭開始輕鬆創建引人入勝的翻頁書。將您的印刷目錄提供給數位客戶，同時為您的業務採用更永續和成本效益的道路。強大的功能，如購物按鈕、影片、GIF、誘人的照片幻燈片、可自訂的潛在客戶表單、嵌入等等，將幫助您在競爭對手中脫穎而出。還可以使用高級統計數據和品牌選項來幫助您為讀者提供難忘的體驗。創建工作區、管理不同的專案、邀請隊友並分配不同的角色。確保品牌一致性並與您的團隊合作創建令人驚嘆的出版物。一切盡在 Flipsnack。 透過 Flipsnack 發布，您可以將富媒體加入目錄：影片、音訊、線上表單、購物小工具、標題等。您的目錄適用於所有類型的設備，包括智慧型手機和平板電腦，並且可以輕鬆嵌入到任何網站中。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台對應匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多種即時工具）整合並無縫同步。透過 CustomerLabs CDP 擷取準確的客戶資料來支援您的行銷決策。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Veeqo
veeqo.com
免費送貨軟體的功能不僅僅是列印標籤。借助 Veeqo 完全免費的運輸管理軟體，以低運費、自動化和強大的履行工具降低履行訂單的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即時費率折扣：立即獲得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣費率。無需談判，無需設定運輸量。如果您有自己的電信商帳戶，您可以隨時連線。自動費率選擇：透過費率購物，自動為您在任何管道收到的每個訂單選擇最佳價值標籤，節省時間。快速大量出貨：Veeqo 可以選擇最優惠的價格並一次發貨最多 100 個訂單。這樣您就可以節省時間、點擊和現金。自動運輸規則：提前設定重量、價值、交貨選項和其他規格。 Veeqo 遵循您預設的指南來提供最佳標籤。 Veeqo 還配備了豐富的強大功能，讓您告別將多種工具打包在一起的電子表格。庫存控制：您所有商店的庫存自動更新。再見，電子表格！你好，安心。使用您的行動裝置挑選：使用我們的掃描器或您的行動裝置幫助您更快地挑選、包裝和運輸正確的物品，同時大大降低發送錯誤物品的風險。報告和預測：Veeqo 追蹤和組織您的所有銷售數據，使規劃、採購和發展您的業務變得輕而易舉。 Veeqo 簡單。亞馬遜信任。作為亞馬遜家族的一部分，Veeqo 提供值得信賴的資料安全和亞馬遜帳戶保護，防止延遲交貨和負面回饋（如果您準時發貨）。 Veeqo 是 Shopify Plus 認證應用程式 Shopify Plus 認證應用程式計劃為最大的 Shopify 商家提供支持，幫助他們找到建立和擴展業務所需的應用程式和解決方案。該計劃專門針對 Shopify 合作夥伴 (https://help.shopify.com/en/partners/about)，他們提供一定程度的產品品質、服務、效能、隱私和支持，以滿足 Shopify Plus 商家的高級要求。
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是 3D 到工廠產品客製化領域的全球領導者，使品牌能夠進行獨特的創新，減少與第三方零售商的競爭，並提高利潤和轉換率。 Spectrum 開發具有一流 3D 視覺化功能的定製程式。對於成功的客製化計劃，產品必須滿足客戶的期望，因此我們從工廠層級開始整合工作。這項重點使得與 JBL、Xbox、Hydro Flask、Stanley、Carhartt、Life is Good 等客戶的整合成功率達到 100%。
Sketchfab
sketchfab.com
適用於商業的 3D 和 AR 視覺化解決方案。 Sketchfab 是領先的平台，可在任何地方線上發布、分享和整合互動式 3D 和 AR 體驗：網站、電子商務平台、部落格、文章和廣告活動。請造訪我們：sketchfab.com/enterprise
Yieldify
yieldify.com
Yieldify 是一個完全託管的端到端個人化平台，可協助電子商務企業透過為客戶提供個人化體驗來創造更多收入。在過去 4 年裡，北美、歐洲和亞太地區的 1,000 多個電子商務品牌借助 Yieldify 的全方位服務團隊和平台創造了超過 25 億美元的額外收入。透過 Yieldify，您可以在正確的時間為每位訪客提供正確的網站體驗，無論他們位於頻道的哪個位置。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Wyng
wyng.com
Wyng 幫助品牌發展並了解其受眾，從而提供更相關的體驗。透過 Wyng，行銷人員可以輕鬆建立互動式數位體驗，在適當的時刻吸引客戶，獲得偏好和其他零方數據，並即時進行個人化。無論體驗是產品搜尋測驗、促銷還是偏好中心 - Wyng 體驗總是適時、用戶友好，並為消費者提供真正的價值。 Wyng 為 250 多個全球品牌提供服務，包括 AAA、迪士尼、雅詩蘭黛、索尼和聯合利華，這些品牌使用 Wyng 來推動選擇加入、增加銷售並增強消費者信任和品牌親和力。
Justuno
justuno.com
Justuno 的轉換工具套件包括潛在客戶捕獲（簡訊和電子郵件）、退出優惠、購物車放棄、橫幅、產品推薦等，以創建最終的轉換旅程，在正確的時間向正確的購物者傳遞正確的訊息。 - 收集更多零方和第一方數據，並將其推送到您現有的行銷工具（我們有100 多個整合和計數） - 業界領先的電子郵件和SMS 潛在客戶捕獲（兩步、點擊文本等）以實現最佳增長- 80 多個高級定位規則，包括地理定位（精確到郵政編碼）、退出意圖、購物車內容、流量來源等- 運行A/B 測試以優化營銷活動- 在網站上的任何位置使用產品推薦，包括追加銷售、交叉銷售- 暢銷、暢銷、最近瀏覽過等 - 訪問包含來自行業領先合作夥伴和我們自己的 200 多種設計的預構建模板庫，以便立即開始使用。尋找更多？ - 提高平均訂單價值：透過動態運輸橫幅、購物車/結帳建議等- 即時監控績效：Justuno 的分析儀表板即時顯示可操作的見解，使您的行銷活動保持最佳狀態- 增加電子郵件和簡訊清單： Justuno 與業界領先的SMS 和ESP 的整合可讓您將電子郵件和SMS 選擇加入同時推送到您的平台，並建立兩步潛在客戶表單、在行動裝置上使用點擊文字選擇加入等- 建立行動友善體驗：透過符合Google 最佳實踐的優化行動促銷活動，轉換更多行動網站訪客- 提高付費媒體投資報酬率：Justuno 的受眾同步功能每小時同步您的訂閱者列表，以獲取最新的重新定位和潛在客戶機會，從而最大限度地提高廣告系列效果- 隱藏字段：從訪問者收集其他信息，例如 UTM 信息、IP 地址、登陸的第一個 URL、使用的優惠券代碼等）。將此與選擇加入相結合，以實現自動化流程中的最大程度的個人化。 - 正在為您的無頭商店尋找解決方案？ Justuno 為需要創建終極前端體驗的品牌提供無頭網站支援。聯絡我們了解詳情！
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Vizury
vizury.com
Vizury於2007年推出，是一種以性能為角色的Martech解決方案，它使品牌能夠實現更高的渠道轉換和客戶保留率。 自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點一直是將客戶帶回品牌網站，移動應用或零售商店並改善新客戶獲取，保留和品牌忠誠度的能力。 在啟動和實現全球範圍之後，Vizury的平台和業務於2018年被Affle收購。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
Releva
releva.ai
Releva 是一款用於電子商務成長的一體化人工智慧自動化解決方案。該公司提供一個行銷自動化平台，可個性化網站和多管道，以提高轉換率、平均訂單價值、客戶終身價值，並以驚人的投資回報率帶來收入成長。 Lucy，Releva 的人工智慧，一種類似聊天 GPT 的技術，可以回答最重要的銷售和行銷問題，例如每個用戶想要什麼；當他們想要的時候；什麼價格範圍是可以接受的；偏好的數位管道是什麼？ Releva 的使命是創造類似只能在當地小商店才能獲得的使用者體驗。我們透過品牌與其消費者之間道德的全通路互動來優化個人化來做到這一點。 Releva 與每個電子商務商店和所有數位管道深度集成，以增加流量和提高轉換率。該平台持續實現 20% 以上的收入成長以及令人驚嘆的 51 倍以上的投資回報率。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程以衡量對底線的影響。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我們幫助企業提高線上轉換率，允許不受限制地進行實驗。憑藉我們簡單的方法和市場領先的技術，我們始終以客戶為中心，增強數位體驗。我們的技術創建於 2000 年，是市場上第一個測試和定位解決方案。從那時起，該平台呈指數級增長，自英國 Accelerate Group Ltd 於 2018 年 8 月收購 Webtrends Optimize 以來，增長速度甚至更快。我們所做的每一次測試都會對此進行測量和報告。我們擁有全方位的測試、分析和個人化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割測試、社交證明和產品推薦引擎、退出意圖覆蓋以及許多其他工具。提供客戶端或伺服器端測試以及一系列用於行動應用程式優化的 SDK。
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能夠增強其產品和數位交互，提供獨特的最佳化解決方案，將網路實驗、功能實驗和人工智慧驅動的個人化功能結合在一個單一的、有凝聚力的平台中，滿足所有團隊的實驗需求。 Kameleon 旨在支援產品經理、行銷人員和開發人員滿足不同的實驗和功能管理需求，適合任何技術堆疊，具有 50 多個集成，並且能夠進行任何自訂集成。作為一個統一的平台，Kameleoon 使團隊能夠創建實驗，使他們能夠利用基於 Web 的資料在伺服器端測試中進行定位、分析和激活，而所有這些都不需要開發人員。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 標準，非常適合醫療保健、銀行和保險等嚴格監管的行業。超過 1000 家中型和企業規模的公司已經使用 Kameleon 功能豐富且安全的平台來依賴高度準確的實驗數據。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的團隊都使用 Kameleoon。請造訪 www.kameleon.com 以了解更多資訊。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr 可讓您建立一個線上電子商務商店，您可以在幾分鐘內輕鬆設計和開啟。 Sellr 平台可讓您管理庫存和網頁、建立客戶電子郵件清單、接受付款等。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一個線上平台，旨在幫助各種規模的企業創建引人入勝的行銷測驗和調查、收集回饋並推動銷售。 Marquiz 提供使用者友善的拖放式測驗建構器、各種獨特的測驗範本以及每個測驗的免費統計資料。這些功能可讓您輕鬆建立、編輯和分析您的自訂測驗。 Marquiz 的定價方案是基於每月產生的銷售線索數量，這意味著它們是為滿足您獨特的業務需求而量身定制的，無論您經營的是小型團隊還是大型組織。
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr 是線上行為個人化、人工智慧和使用者隱私的全球領導者，幫助企業提高轉換率和收入、收集更多潛在客戶，並在購物體驗期間和之後透過個人化推薦重新定位訪客。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一種高級實驗工具，主要由想要啟動高級實驗的機構、開發和產品團隊以及需要 IT 部門幫助最少的營銷人員使用。我們脫穎而出：我們真正關心我們的客戶 - 在支援和超額交付方面付出更多努力，因為我們還有內部實驗團隊、CRO 和數據專家為您服務。功能： A/B 測試：使用市場上先進的細分引擎之一創建實驗，具有41 個數據點：網站行為、流量來源、CRM 數據、GTM、天氣API 等。統計 >按特定目標過濾結果 > 輔助轉換或線性分佈 > 累積視圖 > 僅共享與您的團隊重要的內容：pdf 報告 > 跟踪任何事件 現場調查： > 作為彈出窗口或小部件觸發 > 滾動、加載、退出時觸發器> 邏輯分支> 多項選擇、唯一選擇、網格、NPS、CSAT 等> 細分行為> 潛在客戶捕獲> 高級報告疊加> 觸發各種廣告素材> 創意構建器> 退出時/加載時/載入時捲動整合：Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot、Marketo、Salesforce Shopify Woopra
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Certainly
certainly.io
當然，我們的使命是幫助企業打造令人難以置信的電子商務使用者體驗，並以對話取代點擊。 Surely Conversational AI 軟體可無縫連接到您開展業務的各個平台，我們的客戶和合作夥伴遍佈全球 20 多個國家。 憑藉其無程式碼聊天機器人建構器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且輕鬆的建置體驗。該產品提供跨渠道的高品質用戶體驗、與數十個業務系統的無縫集成，以及強大的專有人工智慧，可檢測任何語言並提供超過 14 種語言的即用型內容。 當然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信賴。
Beamer
getbeamer.com
Beamer 是用於產品發布的客戶溝通工具，可直接從您的應用程式開啟雙向通信，以便輕鬆聯繫、吸引客戶並聽取客戶的意見。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 為香港、台灣、新加坡、馬來西亞和亞太地區的眾多零售商提供專業的聊天商務解決方案。作為WhatsApp 官方商業解決方案提供商以及Meta 和LINE 的官方合作夥伴，我們跨社交訊息管道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和網站即時聊天）提供先進的商業解決方案，提高效率、用戶行為分析，從而制定再行銷策略。 Omnichat 的使命是透過全通路訊息、行銷自動化、線上線下融合零售、社交客戶資料平台、與 ChatGPT 以及 WhatsApp 目錄和支付整合的「Omni AI」來釋放聊天商務的潛力，Omnichat 為企業提供裝備提供無縫的客戶旅程，以抓住全通路零售環境中產生的機會。 線上線下融合銷售功能，可以輕鬆將線上通路的訪客引導至實體店銷售人員進行跟進，促進線上線下的轉換和收入追蹤。 利用 ChatGPT，我們的人工智慧聊天機器人「Omni AI」充當零售商的數位助理，處理客戶的詢問、推薦產品並促進行銷活動規劃。 WhatsApp目錄和付款讓零售商可以在WhatsApp上完成從瀏覽產品、與指定銷售人員溝通到進行購買的顧客旅程，縮短顧客的決策和加快購買流程，為商家帶來即時收入。 Omnichat 連續三年實現300% 的年度經常性收入(ARR) 同比增長，為超過5,000 家零售和電子商務公司提供支持，包括屈臣氏、豐澤、莎莎化妝品、六福珠寶、LVMH 集團、萬寧、太古資源、OSIM、羅技、Timberland、通利琴行、維特健靈及政府部門。
Arcadier
arcadier.com
Arcadier 是全球成長最快的線上市場建構商，擁有超過 16,000 個使用 Arcadier 技術建構的市場。我們的解決方案為 180 多個國家的用戶提供 B2B、B2C、P2P 和採購市場支援。作為屢獲殊榮的市場SaaS 供應商，我們的自助式DIY 模板化解決方案和企業解決方案將企業家和企業聚集在一起，無論他們的經驗、行業或電子商務模式如何，都可以滿足他們的技術和市場需求，而無需擔心速度的問題。
Moosend
moosend.com
Moosend 是一款功能強大的電子郵件行銷自動化軟體，具有世界一流的功能、最先進的自動化流程和潛在客戶生成工具，可幫助您從第一天起發展業務，同時保持屢獲殊榮的一體化用戶介面. - 發送電子郵件行銷活動 創建精美、專業的電子郵件活動，像專業人士一樣與您的受眾互動。 - 管理您的受眾使用我們的高級細分功能向正確的受眾發送正確的電子郵件，使用訂閱者標籤進行組織，並最大限度地減少取消訂閱。 - 擴大您的受眾群體 使用一種工具即可建立、啟動和優化令人驚嘆的登陸頁面和訂閱表單。 - 自動化您的行銷自動化重複性任務，並為您的客戶創造令人愉悅的個人化數位體驗。 -追蹤您的努力衡量您的行銷成功並收集強大的數據以做出更好的決策。您可以免費試用 Moosend，並免費試用我們所有的中小企業和企業功能！不需要信用卡。只需每月 9 美元即可開始使用，或聯絡我們的銷售團隊制定客製化計畫來支援您的業務需求。將以下連結複製並貼上到您的瀏覽器： - 免費試用 Moosend：https://moosend.com/register/ - 取得自訂報價：https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize 是一個由人工智慧驅動的平台，專門從事網站個人化和轉換率優化。它為行銷人員提供了一個多功能空間來測試、優化和個人化他們的網站體驗。 該平台具有運行無限變化的能力，因此有助於快速測試新概念和想法。利用其生成式人工智慧技術，它還透過提供文案建議來解決寫作障礙。 它根據每個訪客的個人行為和偏好向其展示獨特的網站變化，從而個性化用戶體驗，而無需第一或第三方數據。 它可用於 A/B 測試、登陸頁面優化以及電子商務和 SaaS 營運的特定個人化。 值得注意的是它能夠與各種行銷和分析工具無縫整合。 專業服務團隊是平台功能的延伸，包括策略和分析CRO專家，幫助使用者實現最佳化目標。
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive 是一個面向電子商務和酒店業的人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 平台。預測性人工智慧平台的功能是提供個人化體驗，以提高品牌的轉換率。 其主要產品包括人工智慧驅動的推薦引擎，利用機器學習產生適合每個客戶的有針對性的產品建議。 該平台旨在自動將數據分析轉化為可操作的洞察力，從而將業務從單純的數據驅動升級為智慧驅動。 該平台還包括整合功能，使企業能夠將平台的功能與其現有系統無縫連接。 Aidaptive 因其在促進高效商務方面的創新貢獻而獲得認可，並繼續在為品牌和消費者提供機器學習技術解決方案方面處於領先地位。 請注意，雖然 Aidaptive 提供演示和免費預測受眾列表，但條款和詳細資訊可能有所不同。
Spott
spott.ai
要在網路上取得成功，您必須做好三件事。 1. 製作精彩的內容 2. 確保在受眾所在的頻道上發佈內容 3. 確保一旦激發了受眾的靈感，就可以讓他們透過互動進行轉化，從而根據這種靈感採取行動。 SPOTT 重點關注第三步。我們的價值主張：SPOTT 是一種解決方案，允許用戶透過使其在多通路環境中可操作和可衡量來從其發布的內容中獲得更多價值。 °) 圖像、pdf 和影片的可購物鏈接，獲取訂閱時事通訊、鏈接 pdf 文件或展示您的最新促銷活動。您可以輕鬆地為所有圖像和影片添加互動層。使您的影片、目錄和圖像具有互動性。加入號召性用語、標記產品、訂閱電子報並提高轉換率。借助 Spott，您可以添加互動式元素，使您的內容具有可操作性和可衡量性，從而從已發布的 pdf、圖像和影片中獲得更多收益。
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai 提供了一套由人工智慧驅動的工具，旨在增強電子商務體驗。透過解釋和利用各種消費者特徵和行為，Rosetta.ai 根據個人客戶偏好定製網站介面，改善他們的線上購物體驗。 該套件包括“Rosetta AdMatch”，它引入了一種有針對性的廣告模式，旨在透過個人化的線上購物體驗吸引高消費消費者。 「Rosetta Engage」採用精確的推薦演算法來優化購物旅程接觸點。 「Rosetta Analytics」將產品標示資料和消費者偏好分析結合，產生豐富的消費者洞察，超越了 Google Analytics 提供的洞察。 最後，「Rosetta Automation」透過跨多個管道自動化行銷訊息來擴大消費者參與度，同時考慮客戶先前的互動以避免重複。 總體而言，Rosetta.ai 的目標是增強線上購物的個人化、提高轉換率並推動電子商務業務的成長。