電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 葡萄牙

EmbedSocial

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EmbedSocial 是一個完整的使用者生成內容平台，可透過收集和展示來自滿意客戶的內容來輕鬆發展客戶並與客戶互動。 EmbedSocial 的開發旨在使機構、企業、影響者、內容創建者和行銷人員能夠透過在任何網站上即時生成所有社交內容、儲存、審核、分析和發布用戶生成的內容小部件來提升其內容行銷策略。 它是一個先進、易於使用的平台，用於收集、策劃、管理和以客戶評論、推薦廣告、主題標籤活動、社交內容等形式在網站上顯示用戶生成內容 (UGC)。 為了幫助您創建令人難忘的用戶生成內容策略，EmbedSocial 確保與 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 等最受歡迎的千禧一代平台集成，並且還在不斷添加集成與其他社交網路。 主要好處： * 建立品牌知名度 * 節省您的時間和精力 * 以新鮮且吸引人的方式提升您的行銷活動水平 * 以創新的方式推廣您的新產品 * 提高產品頁面的轉換率 * 幫助您實現廣告目標 * 增加您的 SEO 工作量 * 改善您的電子商務商店並鼓勵購買決策 * 為您的社群媒體帳號帶來更多流量 * 擴展社群媒體指標 * 顯示真實使用者使用您產品的評論並分享使用者體驗 * 幫助您在線上社群中建立思想領袖的信譽 * 簡化潛在客戶培育與品牌訊息傳遞 * 當您分享觀眾創作的內容時，讓他們感到被關注和欣賞 * 比傳統行銷更實惠 EmbedSocial 包括一組 5 個工具： * EmbedAlbum：透過產生 UGC 內容（例如社交媒體照片）並以引人入勝的小部件的形式在您的網站上顯示它們，促進用戶生成的內容行銷。新增購買按鈕以建立可購物相簿。 * EmbedReviews：透過從 Google 和 Yelp 收集產品評論，並在任何網站上嵌入您的線上客戶評論，鼓勵口碑傳播和社會認同。 * EmbedFeed：透過在任何網站上展示整個社群媒體品牌牆來改善您的 UGC 活動。 * EmbedForms：讓您可以選擇建立並向客戶發送滿意度調查，從而促進您的數位行銷團隊的工作。 * EmbedStories：以引人入勝的小部件的形式收集您的 Instagram 故事，每次您將照片添加到活動故事中時，該小部件都會自動同步。 EmbedSocial 已獲得主要社群媒體平台的批准，可使用 UGC 並產生和顯示以下類型的內容：評論、照片、動態、故事、回饋表。這包括與 Instagram、Facebook 頁面、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 以及即將推出的更多社交管道的整合。