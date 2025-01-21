人工智慧銷售助理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞爾維亞

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AI 銷售助理通常稱為 AI 虛擬銷售助理，是旨在透過整合人工智慧自動執行各種任務和流程來支援銷售代表的應用程式。這些任務包括領導資格、後續活動、通路管理、預測、會議安排和資料輸入。銷售和行銷團隊經常部署人工智慧銷售助理來自動執行日常任務，從而有更多時間來處理複雜且艱鉅的職責。這些工具通常與其他軟體相容，或可以與現有 CRM 系統無縫集成，儘管許多工具也是獨立的解決方案。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 發送和接收簡訊和彩信 * 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） * 簡訊工作流程 * 簡訊機器人 * 多級IVR * 即時代理協助 * 人工智慧簡訊副駕駛 * 人工智慧輔導 * 情緒分析 * AI通話評分 * 即時通話監控 * 分享 WhatsApp 收件匣 * 自動呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多個國家的商務電話號碼
Luna.ai
luna.ai
舊的銷售策略已經被打破。今天的潛在客戶對那些一刀切的垃圾郵件的耐心為零。電子郵件服務提供者也收緊了針對大量冷電子郵件的政策。這是一個新時代，舊的方式已經不再適用了。 如果您認為簡單地發展銷售團隊就是靈丹妙藥，那麼請再想想。儘管盡了最大努力，許多銷售人員仍然未能有效理解和吸引潛在客戶。銷售代表的投資報酬率越來越難以證明其合理性。聽起來很熟悉嗎？是時候做出改變了。 進入 Luna.ai，您在銷售黑暗中的火箭飛船。 Luna.ai 不僅僅是另一個人工智慧銷售工具；這是您正在尋找的一體化潛在客戶平台。基於訊號的銷售、大規模個人化、電子郵件送達率——Luna.ai 都涵蓋了。 使用 Luna.ai，您不僅僅是銷售；而是銷售。您的銷售方式更加明智、更有效。想像一下，有一個系統能夠從裡到外了解您的潛在客戶，建立在大量數據和見解的基礎上，以確保每次外展活動都是準確的。精通 152 種語言，令人印象深刻。最好的部分是什麼？可擴展，擁有無限的電子郵件帳戶，而成本僅為傳統方法的十分之一。 從本質上講，Luna.ai 旨在幫助您在自己最喜歡做的事情上表現出色：與客戶建立聯繫並達成交易。這是為了消除猜測並確保您發送的每個訊息都具有個性化和相關性。 立即制定您的第一本行動手冊。使用 Luna.ai 的預設，您將在幾分鐘內啟動並運行。月球上見！
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一個整合收入平台，可協助現代銷售組織和收入團隊透過專利的人工智慧指導達成更多交易、推動收入成長並降低風險。作為基於人工智慧的收入營運解決方案的行業領導者，Aviso AI 是唯一一家為銷售、行銷和客戶成功團隊提供最全面的智慧工具和解決方案的公司，可以發現每個客戶隱藏的收入機會。 Aviso AI 平台可分為六個核心支柱：1) 預測性預測 2) 交易智能 3) 活動與關係智能 4) 對話智能。 5) GTM 和客戶協作 6) CRM 自動化 我們的平台靈活且可擴展，可配置任何複雜的客戶層次結構。銷售領導、經理和銷售代表都可以從使用我們的管道管理、預測、交易協作和對話智慧工具中受益。借助 Aviso，銷售團隊可以設定目標、統一預測、指導交易並採取正確的路線以取得成功。在虛擬銷售時代，銷售團隊應該有一個能夠幫助他們成功遠距工作的平台。 Aviso 平台由先進的 Auto-ML、NLP 和深度時間序列資料庫提供支援，結合了人類和人工智慧的最佳優勢來指導銷售。 Honeywell、Dell、LaunchDarkly、Elastic、RingCentral、Microsoft GitHub、FireEye 等公司都使用 Aviso 取得了良好的效果，例如交易獲勝率平均提高了 20%。使用 Aviso AI 找到您的收入真北。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 語音助手，可協助在會議期間進行轉錄、總結筆記和完成操作。我們的 AI 助理 Fred 與世界上所有領先的網路會議平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等業務應用程式整合。記錄：即時記錄所有主要網路會議平台的會議。邀請螢火蟲或讓它自動捕捉它們。轉錄：Fireflies 可以轉錄即時會議或您上傳的音訊檔案。瀏覽文字記錄並同時收聽音訊。總結：AI超級摘要為您提供詳細的會議概述、大綱、會議記錄、關鍵字和行動項。在 5 分鐘內快速追蹤並瀏覽整個會議！協作：加入評論並標記通話中的重要時刻，以便隊友輕鬆查看。搜尋：在 5 分鐘內查看長達一小時的通話。篩選操作項目、日期、指標和其他重要主題。整合：當您的會議筆記、筆錄和錄音自動與您已使用的工具和平台同步時，它們會更有價值。在 Salesforce、Hubspot、Slack、Zapier 等 CRM 和協作應用程式中記錄會議筆記、文字記錄和錄音。分析：對話智能產生有關通話時間、主題趨勢、情緒等的見解。對話智慧套件可讓您識別哪些內容在通話中，哪些內容不在通話中。見解可協助您指導銷售團隊完成更多交易。它們透過識別候選人面試中的趨勢來幫助您的招募人員更快地聘用頂尖人才。您的整個組織可以透過傾聽客戶的聲音來建立更好的產品。透過客戶和團隊的互動，了解哪些訊息傳遞有效，哪些無效。
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基於人工智慧的工具，旨在徹底改變會議期間的筆記記錄方式。它專注於即時總結會議，使用戶能夠專注於對話而不是記錄細節。 該工具的工作原理是記錄、抄寫、突出顯示和總結會議期間討論的要點。會議結束後，Fathom 會提供摘要，這些摘要會在會議結束後在簡潔的時間內準備好。背景資訊非常有用。 除了其功能之外，Fathom 還自動將會議摘要和任務同步到使用者的客戶關係管理 (CRM) 軟體，從而為使用者節省大量會議後資料輸入任務的時間。 Fathom 旨在相容於多種視訊會議平台和語言，目前支援 28 種全球通用語言，使其成為國際團隊或企業的靈活工具。該工具還與各種流行的工作場所工具集成，使用戶能夠輕鬆地將摘要和操作項目複製/貼上到 Slack、Google Docs、Gmail 或其他任務管理程式中。 客戶回饋強調了該工具的效率、易用性及其在會議期間提高工作效率和整體對話參與度的能力。
Squaretalk
squaretalk.com
透過全球互動式業務通訊平台 Squaretalk 增強您的業務能力並為優化通訊鋪平道路。 為我們的客戶創建一個智慧、統一的平台是我們團隊中每個人的目標，雖然 Squaretalk 為商業通訊提供了一個互連的生態系統，但我們也可以提供個人化的解決方案。 Axiom 是我們全功能的雲端 PBX。 Axiom 與一些世界領先的 CRM 集成，為通訊中心提供了向全球客戶提供個人化服務所需的工具。只需單擊即可撥打電話，直接從 CRM 管理呼叫流量。在每次通話期間查看來電者詳細資訊和購買歷史記錄，記錄所有通話並將其連結到您的 CRM。 Axiom 還為管理員提供了廣泛的功能，可以即時監控呼叫和座席、向座席提供耳語建議或在需要時接管通話。 Matrix 預測撥號器支援無限座席，每位使用者費用低至 25 美元。 Matrix 具有自訂管理器和代理程式介面以及即時儀表板，可同時處理多達 1000 個通道。 Squaretalk 的 Matrix 與您所有的潛在客戶開發工具集成，包括登陸頁面、CRM、聯盟網站和清單。 Matrix 會消化您的潛在客戶和聯絡人，並透過偵測活動電話號碼並針對時區進行最佳化來為聯繫做好準備。使用高度可設定的行銷活動，以最適合行銷工作需求的方式撥打潛在客戶。粉碎您的行銷活動並將通話時間縮短高達 400%！您從未見過這樣的撥號器。 Express 是一種多通路訊息解決方案，提供更多與客戶聯繫的方式，並確保我們的客戶永遠不會錯過繼續對話、解決問題或提供及時支援的機會。 Express 讓企業和聯絡中心隨時隨地透過任何裝置在他們的首選平台上與客戶聯繫。從簡訊開始，平台很快就會包括 WhatsApp、Messenger、Viber、Telegram 和微信。 山貓。無程式碼、即時整合層，使組織能夠將所有業務通訊平台和工具無縫地結合在一起。 Lynx 不需要專業知識或開發時間，透過讓複雜通訊系統的整合和自動化變得像使用應用程式一樣簡單，為聯絡中心和 BPO 提供支援。透過 Lynx，我們的客戶將可以靈活地投標幾乎任何他們想要的合同，因為 Lynx 提供對 100 多個業務應用程式的安全存取、透明的資料傳輸和勞動力優化。這對 BPO 來說是一個巨大的勝利。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每個成長型銷售團隊所需的唯一銷售參與平台。它可以幫助銷售代表從一個地方尋找、參與、追蹤和銷售，而無需使用多種工具並支付多種帳單。驅動見解的高級報告和更多。 Outplay 與各種 CRM、收件匣等進行雙向集成，以協助銷售團隊透過單一儀表板預訂會議並追蹤績效。 Outplay 直覺的使用者介面和業界領先的客戶支援使團隊能夠快速組建和運行，立即開始預訂會議。不是下個季度。憑藉強大的撥號功能、人工智慧驅動的對話智慧和數以百萬計的領先採購資料庫等改變遊戲規則的功能，Outplay 無需高昂的價格標籤即可改變銷售參與度。多點解決方案和發票新時代團隊的堆疊。取得內建的銷售勘探工具、多通路銷售參與平台、入站轉換和規劃工具以及對話智慧平台，以超越您的目標，而不是預算。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。 語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder 是一家軟體公司，利用人工智慧語音自動化的力量來增強客戶體驗。借助人工智慧語音助手，您的呼叫中心可以以閃電般的速度進行高品質的類人呼叫，自動收集和分析數據，以接觸和激活更多客戶。 AI Rudder 透過自動執行重複任務和降低座席工作量來幫助呼叫中心降低成本。這使得智能體能夠專注於只有人類才能做的事情。從長遠來看，AI Rudder 旨在重新思考商業通訊的未來。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一個人工智慧驅動的銷售勘探平台，用於線上 B2B 潛在客戶開發、可操作的銷售情報和自動化銷售序列。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自動化所有勘探工作 透過唯一能夠實現一切自動化的人工智慧，實現銷售人員的潛力：從研究和發現到參與、互動和機會——免持。
Kronologic
kronologic.com
Kronologic 透過自動發送邀請和邀請電子郵件混合訊息、使用 AI 協商會議時間調整（在整個團隊中協調）來加速收入成長。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一個由人工智慧驅動的平台，旨在透過為銷售流程提供一套工具來提高銷售成功率。該平台包括 Koncert Dialers，這是一套根據團隊需求量身定制的四個獨特的銷售撥號器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 這些撥號器有助於智慧地管理銷售電話的過濾、連接和追蹤。該平台還推出了 Koncert Cadence，這是一個跨不同管道（包括電話、電子郵件、視訊和社交媒體）運行的多通路銷售排序器，用於實現多樣化的推廣。 此外，Koncert 還具有遠端銷售地板這項智慧功能，旨在以數位格式複製傳統銷售地板工作空間體驗。 為了優化外撥，該平台配備了來電顯示管理，這是一種用於管理外撥號碼的新穎熱圖功能。它還提供與預先投資的工具的無縫集成，從而增強其可用性。 此外，Koncert 的機器學習功能有助於銷售勘探，提供對銷售線索進行評分和優先排序的能力。它也為管理者提供了獨特的輔導工具－Koncert Remote Coach。 Koncert 致力於透過人工智慧增強的撥號系統和其他以銷售為導向的功能幫助用戶加速銷售成功。
Zopto
zopto.com
全通路銷售拓展，自動駕駛成長 我們使用 LinkedIn 和電子郵件上的多點觸控智慧工作流程，幫助成千上萬的客戶簡化勘探工作，並以可擴展和可預測的方式發展業務。
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的個人驅動銷售和行銷平台™ 結合了神經科學、心理學和人工智慧，以了解買家的心態以及影響其購買決策的因素。我們屢獲殊榮的專有人工智慧平台為您的團隊提供個性洞察、全面的帳戶智慧以及即時精選內容，以便他們能夠更快地建立信任並完成交易。與傳統行銷管道相比，我們的大型企業客戶的受眾參與度提高了 10 倍，節省了數千小時的研究時間，最終獲勝率提高了 24%。 xiQ 專有的人工智慧平台的關鍵功能：* 一對一銷售手冊的個性驅動洞察* SmartSourced Content™，可推動10 倍的參與度* 第一方意圖數據和高級分析，使每次互動個人化* Instasites（專為個人化體驗而設計的微型網站）* 在幾秒鐘內編譯全面的一體化公司簡介* 銷售觸發器和即時警報直接發送到您的收件匣* Outlook、Salesforce、MS Teams 和社交媒體整合在 xiQinc.com 體驗 xiQ。
EngageTech
engagetech.io
透過我們獨特的銷售智慧平台和世界一流的 SDR 服務，我們使客戶能夠推動更合格、可預測的管道。 EngageTech 平台使世界各地的 SDR 和銷售團隊能夠識別有興趣的客戶和準備進行對話的 B2B 技術買家。動態、可搜尋的資料庫，包含最新、合規的B2B 公司資訊和準確的技術買家聯繫方式（職務、直撥電話號碼、電子郵件等），根據市場帳戶和技術買家的可能性對他們進行智能排名敞開心扉進行對話。 EngageTech 減少了 SDR 研究時間並優化了出站探礦活動，它與領先的銷售參與和 CRM 平台集成，並可透過該平台直接撥入潛在客戶。我們的資料庫由每週超過50,000 個對世界各地技術買家的出站電話推動，這使我們能夠提供獨特的情報，確保SDR 專注於在正確的時間尋找正確的客戶和買家，並具備積極對話所需的見解。不要只相信我們的話；閱讀我們的 50 多則評論，看看我們的客戶怎麼說。如果您想了解有關我們外包 SDR 服務的更多信息，請訪問我們的網站。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智慧驅動的銷售支援軟體徹底改變您的銷售策略。 CoPilot AI 是一個尖端平台，可以改變您和您的團隊開拓客戶、吸引和轉換客戶的方式。 CoPilot AI 透過以下方式支援行銷和銷售團隊： • 識別與您的業務目標相符的高意向潛在客戶並對其進行優先級排序• 產生有目的的訊息，吸引潛在客戶並引導他們實現轉換• 提供個人化見解，幫助您客製化溝通方式以提供正確的訊息以正確的方式傳達訊息 CoPilot AI 旨在完善您的銷售策略，提高轉換率，並充當智慧盟友來完成更多交易。
SetSail
setsail.co
SetSail 是一個銷售資料平台，可自動擷取銷售活動、提供收入情報並提高銷售績效以增加收入。
CloseFactor
closefactor.com
CloseFactor 是世界上第一個面向收入團隊的 GTM 作業系統。憑藉其快速發展的工具集，CloseFactor 幫助企業利用 ICP 填充其管道。 CloseFactor 使用機器學習自動整理有關公司的非結構化資訊並提取可供行銷團隊採取行動的有意義的見解，從而識別您的最佳客戶，從而幫助銷售和行銷團隊實現他們的目標。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一個收入支援平台，使收入團隊能夠推動可持續的收入成長。 GTM Buddy 致力於幫助新一代更聰明的賣家。想像這樣一個世界：人工智慧負責在正確的時間標記和顯示正確的內容，以幫助賣家就地進行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆工作。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智慧驅動的 CX 的新標準。 Regal 了解即時客戶意圖訊號，並與 Regal AI 代理商和人工代理商結合，自動客製化多點觸控入站和出站互動。 客戶至上的品牌包括 Angi（以前稱為 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（透過 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，透過 Regal 改善了與數億客戶的互動，領先收入達到5B 美元。 Regal.io 總部位於紐約，獲得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等領先投資者 8,300 萬美元的支持。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證的數據支援的可行策略。 Draup 的數據經過專家研究人員和分析師的審查，以確保資訊公正。 它提供近乎即時的資料刷新、靈活的交付模式和可預測的費用。 Draup 提供對其平台、自訂報告和資料匯出/REST API 的多通路訪問，以便無縫整合到企業解決方案中。全球企業的收入成長。
FunnL.ai
funnl.ai
在 FunnL.ai 探索人工智慧驅動的漏斗的未來。自動化潛在客戶開發、智慧地吸引潛在客戶並大幅提升轉換率。透過我們先進的漏斗解決方案釋放您業務的全部潛力。
LinkedCamp
linkedcamp.com
選擇最可靠的 LinkedIn 自動化工具（例如 LinkedCamp），讓勘探變得輕鬆。立即享有 14 天免費試用。註冊並增加您的銷售。
Icereach
icereach.com
使用 Icereach 將轉換率提高 10 倍並大規模個人化訊息。用於 LinkedIn 外展的最安全的基於雲端的自動化工具。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一個人工智慧生產力平台，可協助公司讓每位員工都能存取並可操作其資訊。其 Dash AI 知識助理可立即回答與工作相關的問題，產生相關內容，尋找文件、訊息、任務等。除了 Web 介面之外，Dash AI 還具有強大的 Slack 整合。它可以添加到公司 Slack 頻道中，可以自動回覆常見問題。 Dashworks 目前與公司技術堆疊中的 20 多個應用程式整合。
Pocus
pocus.com
Pocus 將數據轉化為收入。結合您的團隊所需的所有產品使用情況和意圖訊號，確定最佳機會的優先順序並採取快速行動。 Pocus 可以幫助您根據真實的購買訊號建立管道，而不是您團隊的最佳猜測（無論是推出新徽標還是擴展現有徽標）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的行銷團隊每周可以節省 10 多個小時來挖掘數據，充滿信心地尋找並達成交易。
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Collective[i] 維持 CRM 資料的持續適用性，自動修正過時的聯絡人和目標潛在客戶資訊。對於銷售管理，Collective[i] 為每個機會提供透明度和 AI/ML 驅動的智慧。不再需要冗長的管道審查，也不再出現季度末的意外情況。管理人員可以充滿信心地承諾收入，隨時檢查重要機會，並透過完全了解其活動的數量和品質來更好地管理和留住傑出人才。 Collective[i] 為經理提供基於 Collective[i] 龐大網路的 AI/ML 生成的有關買家的情報。對於銷售專業人士來說，Collective[i] 為每個買家的旅程提供指導，人工智慧/機器學習驅動提示將時間集中在哪裡和誰身上，並突出顯示可以幫助加速銷售和提高獲勝率的社交和工作網絡成員。 Collective[i] 的技術具有變革性，是現代銷售組織技術堆疊的重要組成部分。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：為成長驅動的團隊轉型 B2B 潛在客戶生成 了解 Leadgenerator.io，這是一個創新的 B2B 潛在客戶生成平台，它為銷售、行銷和營運專業人員重新構想並自動化了潛在客戶生成流程。我們最先進的平台提供了在當今競爭格局中蓬勃發展的基本工具。基本功能： 精確清單建立：輕鬆建立有針對性的潛在客戶清單。客製化電子郵件：利用人工智慧驅動的個人化實現卓越的參與率。自動外展和跟進：優化您的外展策略以利用每一個機會。銷售指導與培訓：增強團隊能力並獲得更多交易。戰術推廣工具：調整您的銷售方法以有效實現目標。 Leadgenerator.io 專為銷售開發代表 (SDR)、客戶經理 (AE) 和行銷人員而設計，對於尋求徹底改變潛在客戶開發工作的成長驅動型團隊而言，它是完美的解決方案。
Salesforge
salesforge.ai
告別冷電子郵件模板，向程式化冷電子郵件外展問好！ Salesforge 是一款一體化銷售執行超級應用程序，透過解決大規模個人化冷電子郵件外展的需求，同時保障您的電子郵件送達率，為每個銷售團隊提供實現目標的最高可能性。透過啟用即時AI 和透過機器學習來決策關鍵的銷售活動，增強每種語言的訊息傳遞，並消除對各種銷售點解決方案的需求，從而提高轉換率。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一種先進的人工智慧引導工具，旨在透過大規模實現超個人化來增強銷售互動。該工具最近籌集了 250 萬歐元並收購了 MyProfilia，並推出了新的 chrome 擴充功能。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智慧生成文案功能，可協助銷售團隊為其外展工作創建個人化的破冰活動。 這些破冰遊戲是根據 DISC 性格分析生成的，該分析提供了對潛在客戶固有性格特徵的洞察。此分析可協助銷售專業人員與潛在客戶有效溝通、建立信任並進行談判。 Humanlinker 還提供 360° 客戶和人員智能，使銷售團隊能夠更深入地了解他們的目標客戶以及這些客戶中的個人。 這些情報包括來自 LinkedIn 和 Twitter 等社交媒體平台的訊息，以及播客、採訪和文章。該工具與 Salesforce、Hubspot、Salesloft 和 Outreach 等流行的 CRM 平台無縫集成，使銷售團隊能夠存取和利用其現有數據和工作流程。 Humanlinker 面向希望優化其勘探和銷售流程的銷售團隊。 它提供了強大的個人化金鑰，可以利用各種來源的信息，幫助銷售專業人員預訂更多會議並縮短銷售週期。 該工具還透過提供人工智慧產生的建議和推薦來協助會議準備，使銷售代表在每次會議中產生更大的影響。總體而言，Humanlinker 使銷售團隊能夠在所有管道中個性化他們的互動，從而改善銷售成果並提高生產力。
Meetz Ai
meetz.ai
Meetz.ai 為任何規模的企業提供大規模的銷售線索。您所需要做的就是上傳潛在客戶列表，Meetz 將根據他們的線上活動透過個人化電子郵件與他們聯繫。一旦潛在客戶做出回應，人工智慧助理就會為您預訂演示！借助此功能，用戶不必檢查每個參與者的空閒時間，因為 Laura 可以找到每個人的最佳時間，並自動跟進他們。此外，Meetz.ai 允許用戶抄送 Laura，後者根據用戶的喜好或客人的要求系統地進行跟進，從而實現無縫的後續溝通。 Meetz AI 是完美的漏斗頂部工具，可透過所有表現最佳的管道增加銷售線索。
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai 是一款冷電子郵件自動化工具，可協助企業改善對外溝通。它提供了一套功能，使過程更容易、更快、更有效。 連接無限的收件箱，享受所有帳戶的免費預熱、內建電子郵件驗證和資料清理、人工智慧驅動的序列和模板編寫器等等。 該工具還包括電子郵件驗證和清單清理、自訂個人化欄位、自動化 GIF、IMG 和視訊個人化、AI 文案助理等功能。 它幫助企業吸引新客戶、提高利潤、擴大對外行銷活動、確保行業合作夥伴關係，並為下一輪融資尋找投資者。 所有這些功能旨在幫助企業節省時間、提高效率並提高投資報酬率。
Nutsales
nutsales.co
什麼是堅果銷售？ Nutsales 是一個人工智慧驅動的 CRM 平台，由可擴展的人力團隊提供支援。我們可以先透過與銷售、客戶支援、人力資源等的 Gmail 整合自訂管道，將您的多個郵箱變成互動式管道。透過即時協作、標記和評論增強團隊溝通從入站或出站獲取新線索，立即整合和參與透過 Nutsales，您將擁有一支 24/7 的團隊，確保所有客戶對話都不會被忽視。
haeppie
haeppie.com
haeppie 專為銷售和客戶成功團隊打造 - 將買家旅程轉化為更多收入，並透過 haeppie Sales Spaces 讓所有決策者達成共識。創造個人化的互動空間，在幾秒鐘內完成更多交易。透過一個連結集中您的買家旅程，加快從冷接觸到入職的銷售週期。與您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）無縫集成，讓每個人都能快速輕鬆地使用 haeppie。一鍵共享演示後跟進、入職或交易信息，並整合您已使用的工具中的所有現有材料。
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使用內置的腳本提詞器和視頻編輯工具來完善您的內容。此外，透過視訊審批和參與跟踪，您可以準確了解觀眾如何與您的內容互動，並相應地調整您的策略。 OneMob 與您現有的技術堆疊無縫集成，包括 Salesforce、Dynamics、Hubspot 等的 CRM 集成，以及與 Zoom、Google Drive、Box 和 Dropbox 的內容集成。透過適用於 Gmail、Outlook、Salesloft、Outreach、Salesforce 和 InsideSales 的本機插件，您可以直接從您喜愛的電子郵件和銷售工具輕鬆建立和分享內容。最棒的是，您可以免費開始使用 OneMob！我們的免費方案提供對我們許多核心功能的訪問，因此您可以無風險地嘗試 OneMob，並了解它如何改變您的內容遊戲。只需訪問 onemob.com 即可註冊並立即開始！
Meetric
meetric.com
利用人工智慧輕鬆有效地捕捉、分析和優化銷售會議，以增加收入和洞察力。只需與 Teams、Zoom 或 Google Meet 連接，或利用我們專為銷售而設計的會議平台將其提升到一個新的水平。
Tilkee
tilkee.com
Tilkee 透過可靠且可操作的數據為您的銷售和行銷團隊提供支持，從而為您的業務提供動力。 Tilkee 提高了銷售和行銷團隊的效率，並為組織產生數據，以便更好地與潛在客戶和客戶互動。 Tilkee 平台使用創新的追蹤工具、人工智慧驅動的參與分析以及包括 Salesforce 和 Microsoft Dynamics 在內的 30 多種工具集成，提高了銷售管理效率並幫助提高賣家生產力。無論您使用Salesforce、Oracle、Microsoft Dynamics 或許多其他CRM 工具之一，Tilkee 先進的基於雲端的解決方案都可以使用增強智慧分析潛在客戶的興趣，並允許您的銷售團隊在正確的時間聯繫正確的潛在客戶。 Tilkee 分析潛在客戶的閱讀行為，幫助您即時判斷他們簽署交易的意願。
Salesroom
salesroom.com
體驗 Salesroom（我們的人工智慧視訊會議平台）的強大功能。 Salesroom 不僅追蹤買家參與度，還教授虛擬溝通最佳實務。透過即時存取您的知識庫，Salesroom 旨在提高代表在會議中的表現以及整個團隊的配額達成情況。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是商業語音人工智慧助理的領先供應商。 在我們專有的對話式 AI 技術和 OpenAI 的 ChatGPT 的支援下，我們的語音 AI 助理旨在在客戶旅程的任何階段自動進行呼入和呼出客戶互動。 我們幫助企業增加收入、提高營運效率並豐富其數位客戶體驗之旅，而無需大量投資或增加人員。 我們的多語言語音 AI 助理已成功為金融服務、醫療保健、保險、電子商務等多個行業的中小型企業和企業實現數百萬次企業與客戶對話的自動化。 Curious Thing 是唯一支援跨多個用例快速部署的語音 AI 技術 - 支付支援、查詢處理、預約、常見問題解答處理、潛在客戶資格認證等。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
FreJun
frejun.com
FreJun 是一個雲端電話平台，可自動執行您的商務通話。使用者可以使用獨特的虛擬號碼撥打外線業務電話，並使用相同號碼接聽來電。透過虛擬號碼撥打的電話可以被記錄並與任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）整合。產生詳細的呼叫分析和人工智慧見解以提高團隊績效。 FreJun 還提供了獨特的自動呼叫功能（自動撥號器），用戶可以自動呼叫號碼清單。透過將 FreJun 與工作流程工具結合使用，整個聯絡系統可以在 5-10 分鐘內自動化。
Orum
orum.com
Orum 是人工智慧驅動的即時對話平台，可增強銷售活動、連接團隊並增加收入。
Saara
saara.io
最佳人工智慧電子商務軟體 解決獲客成本高、重複率低、退貨詐欺、退貨管理等問題...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter 是一款用於銷售自動化、潛在客戶開發和入職培訓的網路和行動應用程式。該工具有助於節省時間並提高向銷售經理、行銷人員、人力資源人員以及在工作中積極使用簡報作為工具的每個人進行簡報的效率。 ROI4Presenter 解決了演示者和聽眾之間協調演示時間的問題，因為後者可以隨時自行觀看演示，而不會失去個人交流的可能性，這要歸功於內置的聊天和呼叫功能演示者通過語音或視頻進行即時交流。 ROI4Presenter 為潛在客戶開發開闢了新管道，因為簡報可以透過連結永久提供或嵌入到網站的任何網頁上，同時設定聽眾聯絡資訊的集合並在他們開始觀看時接收通知。 ROI4Presenter 可以節省聽眾的時間，並增加簡報者聽到的機會，這要歸功於特殊的「推廣」模式，讓您在幾分鐘內即可熟悉簡報的主要內容。 ROI4Presenter 透過獲取聽眾的回饋來幫助演示變得更好。使用 ROI4Presenter，您可以將影片新增為投影片、將影片內容轉換為投影片、將音訊和常見問題解答新增至簡報中。靈活的存取和簡報控制設定可讓您根據自己的特定需求自訂簡報。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智慧驅動的 B2B 行銷自動化平台。它具有許多對行銷和銷售團隊非常有益的功能，包括： - 識別有機和付費網路流量：這可以幫助團隊了解哪些管道為其網站帶來最多的流量，並識別潛在客戶已經表達了對其產品或服務的興趣。 -豐富潛在潛在客戶的聯絡資訊：這可以幫助團隊更有效地確定潛在客戶並創建更個人化的行銷活動。 - 配置理想客戶檔案 (ICP) 參數並建立目標客戶清單：這可以幫助團隊將精力集中在最有希望的潛在客戶上並提高轉換率。 - 建立清單並與 CRM 即時同步帳戶/聯絡人：這可以幫助團隊保持 CRM 資料最新，並確保他們始終處理最相關的潛在客戶。 - 使用自訂法學碩士發送超個人化電子郵件：這可以幫助團隊創建更具吸引力和更有效的電子郵件活動。 - 當關鍵客戶/聯絡人造訪您的網站時設定 Slack 警報：這可以幫助團隊快速跟進潛在客戶並增加完成交易的機會。 -總體而言，Revmonk 具有許多功能，可幫助團隊自動化工作流程、提高效率並產生更多潛在客戶和銷售。
Aptivio
aptiv.io
全球最先進的自動化網路銷售平台與真實買家意圖相結合，透過發現最有可能轉換的帳戶和最短的成交路徑，幫助 B2B 公司提高收入成長。 Aptivio 的先進 AI 訊號可在買家週期的每個階段識別機會的買家意圖並確定其優先級，因此您的收入團隊可以專注於重要的潛在客戶。我們的平台在使用的前 60 天內平均增加了 25% 的銷售合格潛在客戶，在 6 個月後增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 釋放管道的最大潛力。
Aircover.ai
aircover.ai
每次通話時都有 AI 銷售助理幫助增加收入 Aircover 是由人工智慧支援的即時會議銷售輔導。將您的銷售手冊整合到虛擬會議中，並提供即時支持，以幫助提高收入和生產力。
Aider
aider.ai
Aider 諮詢情報平台 Aider 是專為會計師和簿記員打造的強大的諮詢情報平台。 Aider 的諮詢情報平台及其數位助理行動應用程式（可選附加元件）為會計師和簿記員提供了客戶財務狀況的自動化且易於理解的概覽。無論他們有 10 個客戶還是 5000 個客戶，他們都可以輕鬆登入 Aider 並在一個易於使用的地方管理所有客戶的資料。 Aider 為會計師和簿記員提供財務績效的見解和認識，例如現金流量預測、發票稅和商品及服務稅估算等等。這使得會計師和簿記員能夠向中小型企業客戶提供主動的建議。它消除了不必要的管理任務，同時在一個直覺的平台上提供即時見解。