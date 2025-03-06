以帳戶為基礎的行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
以客戶為基礎的行銷 (ABM) 軟體將重點從廣泛的品牌推廣和潛在客戶開發策略轉移到在部署個人化行銷活動之前確定高價值目標客戶，徹底改變了行銷和銷售營運。借助 ABM 軟體，企業可以簡化潛在客戶識別和資源分配的艱鉅任務，以培養最有前途的客戶。透過利用 ABM 軟體，使用者不僅可以產生經過仔細審查的銷售線索，還可以客製化獨特的購買旅程、擴大客戶終身價值，並在現有管道中培育更多機會。 潛在客戶資料與尖端客戶體驗技術的整合使組織能夠執行基於帳戶的一致行銷策略。行銷和銷售團隊之間的同步確保了與公司整體目標的一致性。 ABM 軟體可實現多種功能，例如取得新帳戶、培養現有帳戶以及擴展企業級關係。 此外，某些 ABM 解決方案還提供與第三方銷售和行銷應用程式的無縫集成，包括行銷自動化平台和客戶關係管理 (CRM) 系統。這種互通性提高了通訊目標和優先順序的精確度，從而優化了與關鍵客戶的互動。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
6.75億+會員|管理您的專業身份。建立並與您的專業網絡互動。訪問知識，見解和機會。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資料庫擁有超過 110 億個關鍵字和超過 4000 億個索引頁面。這就是 Ahrefs 能夠為其用戶提供最大數據準確性的原因。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（納斯達克股票代碼：ZI）是幫助企業尋找、取得和發展客戶的上市平台。 ZoomInfo 為全球 35,000 多家公司提供準確、即時的數據、見解和技術。企業利用其數據和平台來提高效率、協調銷售和行銷團隊以及整合技術堆疊。它是資料隱私領域公認的領導者，擁有業界領先的 GDPR 和 CCPA 合規性以及許多資料安全和隱私認證。 專業：GTM 平台、GTM 策略、銷售情報、對話情報、行銷情報、銷售參與、聯絡人資料、意圖資料、潛在客戶開發、改善探查、業務資訊、業務聯絡人、基於帳戶的行銷(ABM)、數據準確性、資料庫衛生和資料編排。
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信賴的軟體市場。每年有超過 9000 萬人（包括所有財富 500 強公司的員工）使用 G2 根據真實的同行評審做出更明智的軟體決策。數千家各種規模的軟體和服務公司與 G2 合作，建立聲譽、管理軟體支出並發展業務。
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資訊直接與他們聯繫
WebCatalog
webcatalog.io
使用WebCatalog桌面將網站變成桌面應用程序，並訪問Mac，Windows的大量獨家應用程序。使用空間來組織應用程序，輕鬆地在多個帳戶之間切換，然後以前從未像現在這樣提高您的生產力。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的自動報告、白標和協作專案管理中受益。大多數訂閱方案包括為團隊成員提供的額外使用者席位和無限的項目，以滿足所有客戶的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 專為中小型行銷機構設計，提供無限的報告、潛在客戶生成小部件、WL 和額外的客戶席位，以幫助機構更好地展示其可交付成果。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一個也是唯一一個 B2B 銷售線索即時搜尋引擎。超過 35 萬名用戶和數萬名總統俱樂部獎得主使用 Seamless.AI 為他們需要銷售的任何人尋找經過驗證的手機、電子郵件和直撥電話。剛剛宣布：Seamless.AI 的買家意圖和工作變動！ Seamless.AI 剛剛發布了買家意向數據，因此您可以透過聯繫當前市場上準備購買您的產品或服務的帳戶來比以往更快地建立管道。 Seamless.AI 的工作變動讓您可以接觸到任何已經改變角色或跳槽到新公司的人，這樣您就可以在這個關鍵時刻與客戶和潛在客戶聯繫，而不會失去聯繫。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
Apptopia
apptopia.com
行動世界的可操作數據－我們提供世界上每個行動應用程式和發布商的效能數據。這些數據點可透過 API 和/或我們直覺的網路工具取得。我們不僅為您提供數據，我們還為您提供答案。行動發行商和開發商、服務提供者和投資者每天都使用我們經濟實惠的競爭情報工具來了解和監控競爭對手、為業務策略提供資訊並識別新興消費者的興趣和趨勢。 Apptopia 的獨特之處在於它還能夠提供 SDK 識別和分析、類別層級分析以及可自訂的產業報告。我們也提供一整套使用者取得工具。成效資料（適用於 50 多個國家/地區）包括下載量、DAU、MAU、會話數、排名、使用者保留率、跨應用程式使用情況、SDK 分析、IAP 收入、廣告收入、廣告印像等。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款軟體和雲端服務，用於建立和儲存具有翻頁效果的專業線上出版物。將您的 PDF 轉換為互動式活頁簿，並為您的客戶製作引人入勝的行銷資料。以互動方式展示您的文件：新增連結和影片以提高客戶參與度，並透過連結無縫分享活頁簿。 它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
&Open
andopen.co
&Open 是一個全球禮品平台，精心採購禮品、自動發送禮品並處理從頭到尾的所有物流。我們透過更好、更快、更輕鬆的企業禮品幫助品牌建立忠誠度並提高保留率。立即預約演示或與我們的禮品專家交談，找到適合您的解決方案。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋來搜尋數據，並使用圖表、分類、情感分析等功能來提供進一步的資訊和分析。 Brandwatch 可以存取超過 8000 萬個資源。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用於提高網站排名的一體化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的頁面 SEO 審核、反向連結分析和連結建立工具，以及排名追蹤。用於內容優化的 TF*IDF 工具和關鍵字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一體化 SEO 軟體。頁面SEO審核：抓取網站的所有連結頁面，收集並清楚顯示頁面優化的錯誤或問題。每個分析都包含有關如何解決問題和最佳化的詳細資訊和提示。為了持續審查網站並追蹤優化進度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取後提供詳細報告，並在出現嚴重問題時通知使用者。反向連結分析：有關網站反向連結、錨文本、引用網域等的詳細報告。見解。競爭對手分析和連結建設建議完成了這個模組。排名追蹤：每日更新您的關鍵字的桌面和行動 Google 排名數據。使用關鍵字標記等高級功能，例如分析類別或本地化結果。透過監控競爭對手的表現來關注他們。 Seobility SEO 軟體的設計明確地關注品質和可用性。 Seobility 適合 SEO 專業人士以及 SEO 初學者。
Sendoso
sendoso.com
透過 Sendoso 直接行銷自動化平台，打造高度差異化且量身訂製的行銷活動，在整個客戶生命週期旅程中與買家進行深入聯繫，並提高銷售和行銷資金投資的投資報酬率。
Thinknum
thinknum.com
隨著經濟活動在線化，新的數據軌跡被留下來。 Thinknum 的專有機器學習演算法即時索引公共網絡，以建立超過兩打結構化資料集。我們追蹤全球超過 50 萬家上市和私人公司的職位清單、員工人數、社群媒體吸引力、員工情緒、產品定價、商店位置等。客戶透過 API 或使用者友好的 UI 存取我們的資料。沒有其他網路數據供應商可以與我們的歷史和即時數據的廣度、深度和品質相媲美。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一個專為中小型收入團隊打造的自主銷售編排平台。該平台協調來自銷售支援工具、B2B 意圖和豐富工具的元數據，以識別、追蹤並與準備進行轉換的網站訪客建立聯繫。透過自動聚合數據並整合來自不同平台的見解，Warmly 精心策劃最有效的下一步，以推動銷售團隊進行合格的對話。 熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。 他們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，他們會以熱情、引人入勝的方式幫助您關閉管道。此外，他們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過其屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上與潛在客戶或客戶更好地聯繫。
Data.ai
data.ai
data.ai 是業界最值得信賴的行動洞察和分析平台。全面了解您取得、保留和吸引客戶所需的行動環境，確定路線圖的優先順序，進入新市場並優化投資報酬率。透過data.ai Intelligence，您可以： • 加快應用程式下載和收入策略• 提高應用程式評級並吸引用戶回頭客• 了解應用程式使用情況在60 多個國家/地區有何不同• 優化您的發布策略和獲取活動• 對您的行動效能進行基準測試對抗競爭對手 data.ai 的使命是幫助客戶打造致勝的行動體驗並實現卓越。該公司成立於2010年，推出了第一個行動市場洞察解決方案。 2020 年，data.ai 推出了廣告分析解決方案 Ascend，成為該領域第一家提供市場洞察和公司自身資料並列視圖以支援關鍵任務業務決策的公司。這些解決方案共同構成了業界最完整的行動效能平台。所有地區和行業的 1,100 多個客戶和 100 萬個連線都依賴 data.ai 來推動他們的行動業務。該公司總部位於舊金山，在全球設有 12 個辦公室。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 會立即將相關公司、其技術和員工的 100 多個數據點附加到您擁有的每筆記錄中，以便您可以更快地將潛在客戶轉換為客戶。具體方法如下： • 與Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等無縫集成，以自動化和優化您的工作流程。 • 不要錯過有價值的線索－您需要根據即時背景來評分、安排路線並加快買家的旅程。 • 縮短表單：隱藏或自動填入已知欄位以提高轉換率。 • 從可靠、準確的來源獲取數據：根據新的業務數據採取行動——透過機器學習演算法和訓練有素的品質保證進行優化——不僅適用於財富500 強企業，還適用於每家擁有網站的公司。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 幫助 B2B SaaS 行銷人員提高行銷投資報酬率、節省日常分析的時間和精力，並針對影響通路/收入的行銷活動提供重要見解。首先，Factors 透過無程式碼整合匯集了所有資料孤島 - 網站訪客資料、CRM、廣告平台、Clearbit 和 Search Console 資料。透過CRM 聯絡人/潛在客戶識別網站上的匿名訪客後，Factors 可以提供所有行銷指標的統一視圖、帶有投資回報率分析的多點觸控歸因、行銷和銷售管道分析，以及為B2B 行銷人員量身訂做的自動化見解。
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市場研究公司，發明了消費者生命週期情報 (CLI)，這是一種新型市場情報，可協助組織保持關鍵策略和趨勢的前沿。我們的 CLI 平台向品牌展示消費者如何在全球數位經濟中與公司互動，涵蓋應用程式使用、購買、廣告印像等，涵蓋行動應用程式、社群媒體、串流媒體、網站、數位支付等。 Sensor Tower 提供的負責任的見解以「由外而內」的視角補充企業數據，這些觀點來自真實的人，回答了企業數據無法回答的有價值的問題。這些見解有助於制定世界頂尖公司的策略。
Printfection
printfection.com
Printfection 是一個贈品管理平台，可簡化贈品和品牌商品的購買、管理和分銷。 Zendesk、BetterHelp、Hinge 和 Gusto 等客戶使用我們輕鬆地將贈品發送給客戶、潛在客戶、員工和活動。這支援您的 ABM 工作，我們可以節省您管理贈品的時間，幫助您從贈品行銷工作中實現和衡量更高的投資報酬率。我們與其他贓物公司的區別實際上有數百家贓物公司和贓物網站。大多數提供簡單的印刷和促銷產品分發服務，即您可以將您的徽標印在一些杯子和幾件 T 恤上，然後將其發送到您的辦公室。大多數這些贓物公司不提供任何技術。無法策略性地向客戶或潛在客戶贈送贈品，無法與 Salesforce（或任何其他 CRM）集成，也無法連接到 Marketo、HubSpot、Zapier 等行銷自動化工具。和履行平台，您不僅可以為數千種真正有創意的商品打上品牌烙印，還可以透過現有的技術堆疊策略性地將這些商品運送到世界任何地方。每位客戶還擁有專門的客戶經理和贈品成功團隊，我們定期分享最適合活動、贈品、客戶獎勵等的贈品，並讓您隨時了解最新和最好的商品。我們提供的贈品服務很少有公司以前就經歷過。 SWAG 創建 瀏覽我們豐富的目錄，其中包含數百種精彩的促銷產品，或提交商品研究請求。我們根據客戶需求隨時向目錄中新增商品。我們的物品設定流程讓您可以輕鬆地將徽標和公司藝術品印在任何物品上：T 卹、連帽衫、連身衣、馬克杯、水瓶、揚聲器、科技產品、拼圖、Jenga 套裝等等。我們可以打造真正有趣、有創意的小玩意兒，例如皮納塔、按摩床 - 繼續跳出框框思考！贓物存放與倉儲 我們當然可以將贓物直接發送到您的辦公室或任何地點，但 Printfection 背後的真正優勢在於我們將為您存放所有贓物！不再有凌亂的辦公室壁櫥或地牢。一旦您訂購了贈品，這些物品就會被運送到我們的履行中心。然後您可以登入平台並即時查看所有庫存。當您想向員工、潛在客戶、客戶、合作夥伴或活動發送贈品時，只需點擊幾下，我們就會為您運送並履行所有訂單。就是這麼簡單。 T 卹直運和印刷服務 雖然我們品牌有數百種商品，但我們確實有一些客戶經常從企業 T 卹開始。我們可以在多種不同類型的 T 恤上印製您的標誌和藝術品，包括各種尺寸和布料。我們也可以代發貨任何類型的訂製服裝，包括連帽衫、褲子、連身衣等。贈品履行 將您的公司商品送給您的潛在客戶、客戶和員工從未如此簡單。您可以將自己的贈品運送到我們的倉庫以用於活動，並且您透過使用訂購的任何新贈品都將為您存放。只需點擊幾下，您就可以將任何物品發送到世界任何地方；無論是您試圖關閉的重要帳戶，還是剛剛續訂或幫助您進行案例研究的忠實客戶。客製化包裝和套件 我們可以輕鬆創建出色的客製化套件，用於新客戶入職、用於您的 ABM 工作或取悅新員工。客製化套件可讓您用客製化藝術品為包裝盒打上品牌，添加客製化插件和填充物，並整齊地排列您選擇的任何物品。完美提供終極拆箱體驗！活動代發貨（代發貨促銷產品） 我們讓活動代出貨贈品/促銷產品變得異常簡單。您可以發送任何您想要的物品。我們的活動包裝功能意味著您的所有服裝物品都將整齊地捲起來並按尺寸和性別貼上標籤，因此您所要做的就是從展位的盒子中取出襯衫，就可以準備好展示了。當您的活動結束後，您只需將任何未使用的贈品寄回我們的履行中心即可，從而大大減少浪費的支出。如果您選擇有保證的交貨，您的物品將在特定日期到達。您再也不用費力地在活動中獲得獎品了！ SALESFORCE 整合和行銷工具整合 讓您的銷售代表直接透過 Salesforce 要求贈品。或透過 Marketo、HubSpot、Intercom 或利用我們的 Zapier 整合的任何數量的工具自動贈送贈品。您還可以利用我們的 Shopify 整合建立公司贈品商店。 Printfection 是將贓物運送到世界任何地方的任何人的最簡單方法。
Opensense
opensense.com
集中管理所有裝置上的電子郵件簽名。與 Office 365/Microsoft 365/Exchange、G-Suite/Gmail/Google Workspace、Salesforce、HubSpot、Outreach 等完美搭配！
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是銷售人員、行銷人員和開發人員的 Ultimata B2B 聯絡人資料平台。透過內建的即時電子郵件驗證、工作電子郵件、個人電子郵件甚至手機號碼存取高品質的聯絡人資料。我們以客戶至上的方式、標準白標選項、無限用戶的全包計劃以及對高品質聯繫數據的承諾使我們與眾不同。請造訪 www.nymblr.com 免費試用
Keyword.com
keyword.com
先前的 SerpBook.com — 追蹤、找出並驗證 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和報告。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可協助團隊以更少的資源實現收入目標。它使用帳戶智慧、豐富且可靠的帳戶層級洞察來幫助您協調銷售和行銷活動，並將相關性注入 B2B 購買旅程的每個階段。您將獲得一個單一管理平台，連接所有情報和洞察來源以及每個銷售和行銷活動，因此您可以更早發現機會，更聰明地與之互動，並更快地完成交易。使用我們的客戶智慧、您的 CRM 和 MAP 資料、意圖訊號、技術圖表等建立精確的受眾。然後利用其他功能實現更高的精確度和控制：唯一經過優化的B2B 廣告平台可覆蓋整個購買團隊，透過個人化提高網站轉換率，協調整個生態系統和管道中有意義的客戶互動，並衡量行銷和銷售活動如何推動通路和收入。賣家甚至可以利用他們的 CRM 應用程式來獲取有關聯絡人和公司的智慧見解，並查看需求基礎參與度和意向活動。透過 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以協調所有 GTM 操作以實現低摩擦購買。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作為全面的 SEO 工具集脫穎而出，讓您能夠有效控制線上可見度。對於尋求提升排名和加強線上商業足跡的忠誠企業來說，這是一項關鍵資產。 Serpstat 擁有超過 50 種強大的工具，可以解決以下問題： 🔍 競爭對手洞察：識別和評估市場中的關鍵參與者。 📊 內容策略：評估與產生 - 取得頂級、排名導向的內容。 🚀 全面的 SEO 監督：確保在 Google 上佔據首要位置的包羅萬象的工具。 🌐 市場分析與情報：深入研究您的領域並採用領先者的行業最佳實踐。 💡 廣告和付費搜尋英特爾：從競爭對手那裡獲取見解，以完善您的付費行銷活動。 ✍️ AI 支援的內容製作和分析：輕鬆產生或修改文章、產生元標籤、優化語法和拼寫，以及從文字中提取關鍵字。一個全面的 SEO 平台，包含強勁行銷擴張所需的一切。熱更新：使用 Serpstat ChatGPT 外掛程式解鎖強大的 SEO 見解！ 🔍 發現目標 SEO 關鍵字並進行跨區域比較。 📊 分析關鍵的 SEO 指標和網域反向連結數據。 ✍️ 利用 SEO 數據和 ChatGPT 協同作用來創建有效的內容和優化策略。立即使用 ChatGPT 升級您的 SEO 遊戲！
42matters
42matters.com
42matters 是行動和連網電視 (CTV) 應用程式智慧的領先供應商。我們最先進的機器學習演算法可提供對應用程式市場的全面洞察，使組織能夠建立更強大、更明智的業務。我們追蹤12 個領先應用程式商店中超過1700 萬個已發布和未發布的應用程序，包括Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、華為AppGallery、騰訊MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智慧電視應用程式、LG Content Store 和 Vizio SmartCast 應用程式。 42matters 提供多種應用市場研究工具。我們的API、文件轉儲（資料集）和基於Web 的研究平台套件（包括42matters Explorer、42matters SDK Explorer 和42matters App Watchlist）使企業能夠識別市場趨勢、建立行業資訊化的產品和服務、更有效率地實施商業實務等等。我們為眾多產業的公司提供關鍵任務情報。例如，我們幫助… – 廣告科技企業提高廣告定位、最大化廣告印象並打擊廣告詐欺。 – 銷售和行銷團隊拓展通路、豐富 CRM 系統中儲存的資料並培養現有客戶。 – 應用程式、遊戲和 SDK 開發人員與競爭對手進行基準比較，並建立基於市場的路線圖。 – 網路安全專業人員改進 MAM 和 MDM 實踐，優化惡意軟體偵測，並識別惡意權限和整合技術。 42matters 成立於 2011 年，是一家私人公司，總部位於瑞士蘇黎世。我們得到了 Gamma Capital Partners 和 Project A Ventures 的支持。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多貨幣和多區域功能，有助於在全球範圍內實現獎勵、激勵和支付計劃的自動化。我們透過使用大規模工作流程的獎勵積分系統，讓行銷和銷售團隊可以輕鬆地在整個客戶生命週期中發送獎勵、激勵措施和電子禮物。我們與 CRM、調查工具和電子郵件工具集成，並提供 API 解決方案以直接與您的產品整合。數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。超過 2000 名客戶已在全球範圍內發出超過 8000 萬份獎勵，使 Plum 成為品牌支付的支柱。
Keyplay
keyplay.io
為雄心勃勃的 GTM 團隊選擇帳戶。如果您正在執行基於帳戶的任何操作，則需要正確的帳戶。 Keyplay 可協助您精確地尋找、挑選和追蹤您的理想帳戶。與複雜且昂貴的 ABM 平台不同，您可以免費開始使用 Keyplay，並在幾分鐘內與 Salesforce 或 HubSpot CRM 整合。 Keyplay 可協助您簡化帳戶選擇的 3 項核心工作：1.) 尋找新帳戶。用精確的數據繪製您的市場地圖。一種發現、保存和細分整個市場的工作流程。 2.) 選擇地區和玩法的帳戶。使用相似項和訊號對您的 ICP 進行建模。自動評分並豐富每個帳戶。 3.) 追蹤帳戶。與 HubSpot 或 Salesforce CRM 雙向同步。 90 秒設置，具有自動字段創建和連續同步功能。您理想的帳戶清單終於成為可能。
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端內容管理和銷售支援軟體，可讓銷售和行銷團隊儲存、組織、分發和追蹤其內容，同時也讓您能夠創建和提供令人驚嘆的內容體驗（自訂微型網站、登陸頁、資源中心、互動體驗）。透過Paperflite，在整個旅程中追蹤您的內容，更深入地了解何時最有效，並了解您的潛在客戶如何在多個管道上與您的內容互動，以便您可以立即與熱門潛在客戶互動並培養冷門潛在客戶。透過 Paperflite 的即時參與分析，了解當您的內容被存取、查看或分享時最終用戶如何與內容交互，以便您始終準確地知道下一步該做什麼。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
People.ai
people.ai
People.ai 是引導企業銷售團隊走上行之有效的管道和創造收入之路的領導者。 People.ai 企業收入智慧平台可確保組織透過讓合適的人員參與合適的帳戶來加快複雜的銷售週期。透過我們的專利人工智慧技術，People.ai 讓銷售團隊能夠清楚地了解每個客戶中的哪些人參與，以及到底要做什麼才能實現最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企業知道人們從人們那裡購買商品，這就是人們從 People.ai 購買商品的原因。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您的廣告支出能夠針對最具競爭力並獲得良好利潤率的產品。這種對每次點擊費用廣告系列的智慧細分將防止您在價格過高的產品上浪費廣告支出，並大幅提高您的廣告支出回報率。
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能強大、價格實惠且易於使用的銷售智慧平台。我們讓 B2B 銷售變得更輕鬆。幫助銷售和行銷團隊在更短的時間內銷售更多產品。我們的平台包括 - 買家意向數據 - 擁有超過 6.06 億聯絡人的 B2B 聯絡人資料庫 - 匿名網站訪客識別 - 電子郵件/提案追蹤 我們平台的優勢包括： - 幫助您的銷售和行銷團隊進行首次聯繫。 36% 的銷售額流向最先回應的供應商。 - 將勘探時間減少多達 80% 我們提供您找到困難的潛在客戶所需的數據。 - 發現你隱藏的線索。我們幫助您從現有流量中獲得更多潛在客戶。 - 潛在客戶沒有回應？我們將讓您深入了解前景方面正在發生的事情。我們成立於 2009 年，在佛羅裡達州傑克遜維爾和喬治亞州亞特蘭大設有辦事處。 Visual Visitor 擁有超過 2,220 位客戶和白標經銷商，正迅速成為成長型公司的首選平台。
Aptivio
aptiv.io
全球最先進的自動化網路銷售平台與真實買家意圖相結合，透過發現最有可能轉換的帳戶和最短的成交路徑，幫助 B2B 公司提高收入成長。 Aptivio 的先進 AI 訊號可在買家週期的每個階段識別機會的買家意圖並確定其優先級，因此您的收入團隊可以專注於重要的潛在客戶。我們的平台在使用的前 60 天內平均增加了 25% 的銷售合格潛在客戶，在 6 個月後增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 釋放管道的最大潛力。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個人工智慧驅動的銷售和行銷平台，可協助全球企業透過帳戶為基礎的行銷解決方案更快地擴展規模。在單一平台中：識別和發現您的目標客戶，協調與目標群體的一對一對話，透過多個管道與他們互動，運行由人工智慧支援的 ABM 廣告，衡量並優化所有行銷活動中的 ABM 成功。以人工智慧為核心的 SalesboxAI Avatar 透過全通路雙向對話自動聯繫、參與、資格審查和跟進目標客戶，幫助公司更快、更有效率地找到和保護客戶。要了解更多信息，請訪問：https://salesbox.ai
Kompyte
kompyte.com
Kompyte的競爭情報自動化平台是該行業唯一的完全AI驅動的解決方案，旨在應對營銷專業人士面臨的挑戰，以跟踪其競爭景觀。 Kompyte自動化了在最廣泛的數字渠道中跟踪的過程，深入研究競爭情報收集和洞察力交付，以幫助客戶超越擁擠的行業的噪音並獲得市場領導。 Kompyte為客戶提供了跟踪，編譯，分析和交付關鍵的實時戰略見解的工具，從而為合適的團隊提供了更好的消息傳遞，定位，產品開發和收入捕獲。
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar 屢獲殊榮的廣告智慧解決方案可提供及時的跨媒體見解，這些見解針對參與媒體銷售、規劃或購買流程的人員。媒體銷售團隊依靠 MediaRadar 來開拓新業務、創建引人注目的推廣並與合適的買家建立聯繫。代理商和行銷人員使用 MediaRadar 創建最佳媒體組合、監控競爭對手並發現新的廣告機會。
VisualPing
visualping.io
視覺化是監控網站變化的最佳工具。只需輸入您想要監控的 URL 並選擇一個區域 - 我們會在偵測到變更時通知您。 視覺化有數百個潛在用例。您的企業可以使用 Visualping 來取得競爭情報、監管情報、合規性管理、網站 QA 和回歸偵測等等。 您甚至可以在個人生活中使用 Visualping 來關注工作機會、缺貨產品、價格、約會、新聞和社交媒體資料。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是否該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦。我們建立訪客隊列是因為我們親眼目睹了市場上目前軟體中明顯需要改進的地方。不過，請不要相信我們的話，今天就免費試用吧！
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
inMarket
inmarket.com
在 InMarket，成為一流意味著為我們的客戶提供當今最準確、最精確、基於授權、源自 SDK 的位置資料。它也意味著在重要時刻透過高度相關、及時的訊息創造突破性體驗，提供變革性的 360 度測量並提供消費者情報，使廣告商在每次互動中變得更加智慧。
N.Rich
nrich.ai
在保持預算的同時增加您的管道。尋找具有經過驗證的買家意圖的 ICP 帳戶，透過跨通路數位廣告啟動它們，並向銷售人員提供熱門帳戶。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入團隊正在使用 Albacross 的意圖數據來創造更多機會並更快地增加收入。從早期認識到後期決策，您擁有揭示潛在買家所需的所有見解，讓他們了解他們想要的東西，並在他們準備購買時收到通知。具體方法如下： - 提高銷售效率：確定造訪您網站的公司的購買意圖，並在他們準備購買時通知您的銷售團隊。 - 消除行銷中的猜測：了解哪些帳戶與您的內容互動以及他們最感興趣的內容。 - 您需要的所有數據點：我們每月追蹤全球 30 億個事件，並每週刷新數據點。 - 無縫整合到您已經使用的技術工具 - 這不是另一個需要學習的工具。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市場和競爭情報平台以及新聞 API，使企業能夠收集、策劃和分享有關整個組織內競爭對手、客戶、行業和關鍵情報主題的可行見解。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用機器學習和全球人類研究人員網路來幫助 B2B 銷售和行銷團隊擴展其外撥流程。世界上發展最快的公司使用 LeadGenius 來尋找並與持久客戶建立聯繫。 LeadGenius 為 B2B 銷售和行銷團隊提供 3 項主要服務，這些服務可以單獨使用，也可以作為一個端到端解決方案使用：自訂潛在客戶生成、潛在客戶豐富和託管電子郵件外展。透過 LeadGenius，企業可以識別新客戶、更新和改進現有潛在客戶資料庫，並消除出站電子郵件中耗時的步驟。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 讓您快速大規模建立情境內容體驗。透過提供相關內容來更好地與潛在客戶建立聯繫，從而更快地達成交易。內容是每項上市行動的支柱。如果您想脫穎而出並與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係，您需要透過在正確的時間提供正確的內容來提供個人化的體驗。體驗管理 - 集中和組織來自不同來源的內容，以在幾分鐘內個性化目的地。內容集中和管理是個人化的關鍵。 Uberflip 是一個集中和組織所有內容的單一平台。 Uberflip 與第三方內容平台集成，因此您可以輕鬆匯入、管理和標記您的資產。從那裡，您的行銷、銷售和客戶成功團隊可以輕鬆存取批准的內容，並可以透過無程式碼拖放體驗開始為每個行銷活動和數位銷售室建立令人難以置信的目的地。更少的內容浪費，更快的行銷活動啟動，以及為潛在客戶提供最佳內容的銷售團隊。主要功能： - 內容整合（部落格、Wistia、Vimeo、YouTube、Vidyard、Brightcove） - 標籤管理器和智慧過濾器- Uberflip 頁面- Uberflip 銷售協助（數位銷售室） - SEO 優化旅程加速- 為每個買家創建精選內容目的地– 並透過所有管道與他們互動。 Uberflip 讓您能夠透過內容推薦來推動內容消費，讓訪客留在現場。透過強大的行銷自動化平台 (MAP) 集成，每次與內容的互動都可以觸發完美的下一步，以加速客戶旅程。透過提供個人化內容來減少買家旅程中的摩擦，提高轉換率並加快創收速度。