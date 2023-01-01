Tables
tables.area120.google.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Tables」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Tables 是一個協作資料庫程序，由 Google 的 Area 120 孵化器開發。該應用程式允許用戶即時協作，透過自動化更有效地追蹤工作。
免責聲明：WebCatalog 與 Tables 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Boost Note
boostnote.io
Amplitude
analytics.amplitude.com
Pumble
app.pumble.com
Zoho Docs
accounts.zoho.com
Zoho Projects
accounts.zoho.com
Google Sheets
sheets.google.com
Nuclino
app.nuclino.com
Pendulums
app.pendulums.io
Google Slides
slides.google.com
FieldSense
web.fieldsense.in
Google Docs
docs.google.com
Roam Research
roamresearch.com