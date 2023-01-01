Tables 是一個協作資料庫程序，由 Google 的 Area 120 孵化器開發。該應用程式允許用戶即時協作，透過自動化更有效地追蹤工作。

網站： tables.area120.google.com

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