SyncBackPro

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Archiware 專注於創新、高效、全面、現成的企業對企業解決方案。 Archiware 的產品包含 P5 軟體平台中的模組。 P5 軟體平台包括四個可組合模組 - 檔案、備份和同步。這些允許用戶在異質環境中同步、備份和歸檔資料： * P5同步：複製資料以確保高可用性。 * P5備份：將伺服器資料備份到磁碟和磁帶。 * P5 Archive：將資料離線移動或遷移到磁碟、磁帶或雲端。 * P5 Data Mover：P5 Archive 模組的擴展，可輕鬆將資料移動和複製到磁碟、磁帶和雲端。 ARCHIWARE 是一家私人公司，在備份、同步和歸檔資料管理軟體方面擁有 20 多年的經驗。 Archiware 的軟體主要針對中小企業以及媒體和娛樂產業。
目錄:
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