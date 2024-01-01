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Spenmo 是成長型企業的首選支付軟體。我們是一款端到端應付帳款軟體，可將內部支出管理、公司卡、自動帳單支付、核准工作流程和會計對帳整合到一個整合視圖中。使用 Spenmo 的公司每月可以節省 50 多個小時和 10,000 美元。 2020 年完成Y-Combinator 計畫後，Spenmo 已發展到擁有200 多名員工，並從Y Combinator、Insight Partners、Addition、Salesforce、Global Founders' Capital 和Alpha JWC 等領先投資者籌集了超過8,500 萬美元的風險投資。

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