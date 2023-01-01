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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
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封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
超越強制門戶，重新定義訪客 Wi-Fi。 利用訪客 Wi-Fi 取得經過驗證的第一方訪客資料，並透過品牌數位體驗吸引現場顧客。透過 SocialSign.in 識別、吸引和培育您的訪客
網站： socialsignin.com
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