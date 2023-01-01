image.canon
ihub.image.canon
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「image.canon」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
image.canon 是一項雲端服務，旨在簡化您的影像工作流程，無論您是專業用戶、愛好者還是休閒用戶。將相容Wi-Fi 的佳能相機連接到image.canon 服務後，您可以以原始格式和品質無縫上傳所有圖像和影片，並從專用應用程式或網路瀏覽器存取它們，並自動將它們轉發到您的電腦、行動裝置和第三方服務。
網站： image.canon
免責聲明：WebCatalog 與 image.canon 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
SocialSign.in
c.socialsign.in
PhotoRoom
app.photoroom.com
Cloudinary
cloudinary.com
Line2
secure.line2.com
Laxmi Bank
laxmibank.com
Google Account
myaccount.google.com
Rendero
renderdo.com
LocalStack
app.localstack.cloud
Photomash Studio
pixlr.com
Workupload
workupload.com
Amazing Marvin
app.amazingmarvin.com
KeeWeb
app.keeweb.info