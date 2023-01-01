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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

image.canon 是一項雲端服務，旨在簡化您的影像工作流程，無論您是專業用戶、愛好者還是休閒用戶。將相容Wi-Fi 的佳能相機連接到image.canon 服務後，您可以以原始格式和品質無縫上傳所有圖像和影片，並從專用應用程式或網路瀏覽器存取它們，並自動將它們轉發到您的電腦、行動裝置和第三方服務。

網站： image.canon

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