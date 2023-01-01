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Photobucket 是一個美國圖像託管和影片託管網站、網頁服務套件和線上社群。 Photobucket 託管著來自 1 億註冊會員的超過 100 億張圖片。 Photobucket 的總部位於科羅拉多州丹佛市。該網站由 Alex Welch 和 Darren Crystal 於 2003 年創立，並獲得了 Trinity Ventures 的資助。它於 2007 年被福克斯互動媒體收購。2009 年 12 月，福克斯的母公司新聞集團將 Photobucket 出售給西雅圖行動影像新創公司 Ontela。 Ontela 隨後更名為 Photobucket Inc.，並繼續以 Photobucket 名義運作。Photobucket 廣泛用於個人和商業目的。來自個人 Photobucket 帳戶的連結通常用於在網路論壇上顯示的頭像、視訊儲存、嵌入部落格以及在社交網路中分發。 Photobucket 上託管的圖像經常連結到線上企業、線上拍賣以及 eBay 和 Craigslist 等分類廣告網站。 自 2017 年 6 月 30 日起，Photobucket 放棄了其免費託管服務，並需要每年 99 美元的訂閱才能允許所有託管圖像的外部鏈接，或者每年 399 美元的訂閱才能允許在第三方網站上嵌入圖像，例如個人部落格和論壇。這項在沒有事先通知的情況下實施的政策變更引起了很大爭議。因此，以前依靠 Photobucket 免費託管嵌入論壇、部落格和網站的內容的用戶必須支付年度訂閱費用（以前是免費的），或者切換到另一個 3rd 方伺服器（其中許多伺服器也正在關閉）關閉或付費服務； Tinypic 在Photobucket 所有權下仍然免費，並已於2019 年關閉）並為先前連結至Photobucket 的每張照片重新建立每個連結（可能有數千個）。

網站： photobucket.com

免責聲明：WebCatalog 與 Photobucket 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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