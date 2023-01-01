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Blogger 是一種部落格發布服務，允許多用戶部落格帶有時間戳記條目。它由 Pyra Labs 開發，該公司於 2003 年被 Google 收購。部落格由 Google 託管，通常透過 blogspot.com 的子網域存取。也可以透過使用 DNS 設施將網域定向到 Google 伺服器，從使用者擁有的自訂網域（例如 www.example.com）提供部落格服務。每個用戶最多可以擁有 100 個部落格。直到 2010 年 5 月 1 日，Blogger 還允許用戶透過 FTP 將部落格發佈到自己的網站寄存伺服器。所有此類部落格都必須變更為使用 blogspot.com 子網域，或透過 DNS 將其自己的網域指向 Google 的伺服器。

網站： blogger.com

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