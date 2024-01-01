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Adentro 是唯一基於訪問的行銷平台，可與店內 WiFi 配對，以推動真實的客人訪問並證明這一點。我們的技術可協助您識別未知客戶、吸引新客戶並衡量他們的造訪行為。我們專有的 Walk-Through Rate™ 與豐富的客戶檔案相結合，簡化了您推動和衡量您所在地點收入影響的方式。您正在投資數位廣告嗎？利用我們超過 5300 萬消費者的資料庫，將您的行銷活動定位到訪問像您這樣的企業的當地人。 Adentro 可以幫助您更了解您的客人，從而實現更有效的行銷並提高投資報酬率。

目錄:

Business
電子郵件追蹤軟體
以位置為基礎的行銷軟體

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