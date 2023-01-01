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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Showmax 是一項線上訂閱隨選視訊服務，於 2015 年 8 月 19 日在南非推出。Showmax 採用在地化策略來與老牌視訊點播競爭對手競爭，重點關注本地內容以及與行動電信公司的合作夥伴關係。

網站： showmax.com

免責聲明：WebCatalog 與 Showmax 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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