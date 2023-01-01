Showmax 是一項線上訂閱隨選視訊服務，於 2015 年 8 月 19 日在南非推出。Showmax 採用在地化策略來與老牌視訊點播競爭對手競爭，重點關注本地內容以及與行動電信公司的合作夥伴關係。

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