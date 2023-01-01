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SalezShark 是促進企業銷售和行銷工作的下一代平台。它的「關係雲」使其從擁擠的傳統 CRM 市場中脫穎而出，傳統 CRM 市場只提供銷售流程的自動化操作，讓銷售人員投入大量精力輸入資料和提供資訊。 SalezShark 的關係雲提供智慧的關係網網格，讓與潛在客戶的聯繫更加輕鬆、快速；了解他們的個性特徵，以便他們具備客戶智能，以便更好地挖掘客戶並培養與客戶的關係。 SalezShark 為銷售人員創造了一個引人注目的因素，讓他們有理由喜歡 CRM 平台。

網站： salezshark.com

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