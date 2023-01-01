Rolldog CRM

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Rolldog 是一種客戶關係管理 (CRM) 解決方案，將銷售支援的優勢全部集於一身。 Rolldog 幫助企業管理客戶關係，同時主動追蹤和評分潛在客戶和機會，以幫助增加收入、提高銷售和行銷效率。 Rolldog 還提供一套與CRM 相關的解決方案，包括潛在客戶和機會管理模組，旨在幫助已經運行CRM 的公司大幅改進其資格、管理、評分和關閉機會的方式- 所有這些都可以針對每個客戶進行專門配置業務和他們的需求。 Rolldog 能夠幫助篩選和管理從「領先到結束」的機會，這才是真正讓我們與眾不同的地方。

網站： rolldog.com

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