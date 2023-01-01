Reckon Hosted

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

適合小型企業的簡單且經濟實惠的線上會計軟體。從追蹤發票到向員工支付工資以保持對現金流的控制 - 您的保險費用為每月 8 美元。我們的競爭對手無法比擬的巧妙定價系統！您可以選擇並只為您需要的功能付費—為您省錢。它使用起來也很簡單，介面直觀，讓您輕鬆管理日常財務。經 ATO 批准且符合 STP。

網站： hosted.reckon.com

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