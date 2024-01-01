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BluBil 可用於控制個人、家庭和公司用途的費用和收入。可以創建無限數量的群組，這些群組將管理家庭、公司、朋友之間、聯合旅行期間以及任何其他目的的現金流。創建一個小組並添加到她的員工中很容易，他們領取津貼，有旅行費用，娛樂費用。現在現金流已經很清楚了。監控簡單快速。增加支出和收入非常簡單，您的員工不會因為介面的困難而「忘記」修復它們。設定普通員工和部門負責人的個人權利。委派權力，但對控制正在發生的事情保持充分的信心。集團的現金流將完全在你的眼前，但前提是你有足夠的權利。追蹤員工之間的資金流動。

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