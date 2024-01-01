Fyle 是一個現代化費用管理平台，讓會計師能夠簡化其現有信用卡的費用報告流程。 Fyle 直接與其現有的 Visa、Mastercard 和 American Express 信用卡集成，提供信用卡交易資料的即時可見性、透過文字的即時支出通知以及輕鬆的收據收集。使用者可以透過文字提交收據，Fyle 會自動配對收據，確保自動對帳並加快結帳時間。員工可以透過簡訊、Gmail、Outlook、Slack、Teams 等日常應用程式提交費用，或使用 Fyle 功能強大的行動應用程式拍攝收據圖片並隨時隨地提交費用。 Fyle 會自動從收據中提取、編碼和分類數據，檢查是否違反政策，將其分配到正確的項目、預算和成本中心，並將數據推送到QuickBooks Online、Xero、NetSuite、Sage Intacct、Sage 300 CRE 等會計軟體， Microsoft Dynamics 365 Business Central 和 QuickBooks Desktop。

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