Bento for Business

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Bento 是一個面向中小型企業的基於卡片的支出管理平台，提供營運控制、可見度和業務支出洞察。 Bento 的金融營運平台使企業能夠向人員和系統發放實體和虛擬支付憑證，而不會引入風險，同時為公司提供對其 B2B 支出和公司支出前所未有的控制和可見性。開放 API 和白標合作關係將這些控制和管理優勢擴展到自動化支付，遠遠超出了單純的支出。我們的使命是為企業提供強大的金融營運平台，使他們能夠進一步實現願景、賦予員工權力並為客戶創造價值。
目錄:
Finance
支付卡發行軟體

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