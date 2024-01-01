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Mesh 是一款一體化支出管理平台，可讓您全面控制並了解每一筆交易。它可以自動執行耗時的手動任務，同時簡化您的整個付款工作流程，幫助您更好地管理和優化公司付款 - 並節省您每月結帳的時間。從差旅到辦公用品、供應商付款和雜項費用，Mesh 為您的整個團隊提供輕鬆的支出解決方案。 - 透過預先批准的預算分配虛擬和實體卡，將卡片鎖定到特定供應商，並在幾秒鐘內取消卡片。最好的部分？您可以告別費用報告了。 - 自動對支出進行分類，收集和匹配收據，簡化付款工作流程和審批，並追蹤每次購買。 - 在整個支付工作流程中獲取智慧、客製化的見解，包括經濟高效的替代方案、SaaS 定價包和價格整合機會。 - 告別手動輸入資料－使用 Mesh，一鍵對帳可立即與您的 ERP 同步交易，為您的團隊節省大量時間和精力。 - 透過無憂的自動請求路由和即時通知來簡化審核。了解更多信息，請訪問 www.mesh payments.com
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