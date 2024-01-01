Alternative Payments

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Alternative Payments 是一個全方位服務的 B2B 支付平台，可為您和您的客戶簡化和自動化支付。為您的客戶提供一個白標安全平台，透過多種付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付發票。與領先的會計和 PSA 軟體解決方案集成，同步發票並使自動對帳變得輕而易舉。啟用自動付款和自動電子郵件提醒等自動化功能，可以節省您的時間並更快地收集發票，並解鎖數據洞察力，讓您全面了解付款情況並更好地預測現金流。一切都在一個平台上。
目錄:
Finance
分期付款和先買後付 (BNPL) 軟體
支付處理軟體

網站： alternativepayments.io

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