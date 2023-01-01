Poste Italiane S.p.A. 是義大利郵政服務提供者。除了提供郵政服務外，Gruppo Poste Italiane 還在義大利各地提供綜合通訊、郵政儲蓄產品、物流、金融和保險服務。

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