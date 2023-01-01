Ferrari S.p.A. 是一家義大利豪華跑車製造商，總部位於義大利馬拉內羅。該公司由恩佐·法拉利(Enzo Ferrari) 於1939 年從阿爾法·羅密歐(Alfa Romeo) 賽車部門創立，名為Auto Avio Costruzioni，於1940 年製造了第一輛汽車，並於1947 年生產了第一輛帶有法拉利標誌的汽車。

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