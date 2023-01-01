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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

我們的人才招募解決方案可協助您的組織尋找、追蹤和評估優質人才，以便您能夠更有效率、更具成本效益地打造一支敬業、高績效的員工隊伍。這項強大的解決方案可自動化並簡化招募流程，以支援無紙化人力資本管理 (HCM) 環境。它提供了積極的候選人體驗，使候選人可以輕鬆地提供資訊、搜尋工作和線上申請。

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