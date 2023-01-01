OpenWrench Service Manager

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

OpenWrench 服務管理使向客戶提供維護服務比以往更簡單、更透明。 安排服務電話並派遣現場技術人員。即時更新您的客戶每項工作的狀態。建立並提交付款發票。一切都無需離開您的手機。 到達工作現場後拍攝問題照片。 只需輕輕一按即可給位置經理打電話、發送簡訊或發送電子郵件。 開始工作時簽入並在完成時簽出，以追蹤工作時間、向客戶更新工作完成狀態並追蹤內部回應時間。 透過 OpenWrench 服務管理，隨時隨地追蹤維護項目變得前所未有的簡單。 難道不是像 2019 年一樣開始運行您的維護計劃嗎？

網站： useopenwrench.com

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