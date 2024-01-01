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Cirrus Insight 是一款針對銷售人員的 Gmail 和 Outlook 外掛程式。適用於 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 銷售支援平台成立於 2011 年，提供具有世界級 Salesforce 整合的一體化銷售生產力平台。我們懂了。您在收件匣中工作以與客戶聯繫。您需要所有工具才能在一個地方完成交易。與潛在客戶聯繫、設定溫暖活動、安排會議並追蹤附件，所有這些都可以從您的收件匣中完成。透過我們的 Salesforce 集成，您無需離開收件匣即可將資訊記錄到 Salesforce。沒有人喜歡忙碌的工作。現在，您可以在工作時查看和更新​​ Salesforce。無論您使用哪種電子郵件用戶端，您都可以自動將電子郵件和約會同步到Salesforce、追蹤電子郵件開啟、設定後續提醒、建立和更新Salesforce 記錄（例如潛在客戶、聯絡人和機會）、安排銷售電話等。

目錄:

Business
電子郵件追蹤軟體
銷售參與軟體

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