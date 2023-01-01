Status Hero 是一款工作溝通工具，可將非同步簽到和專案管理資料轉換為簡潔、富有洞察力的報告。 Status Hero 與 GitHub、Jira 和 Asana 等專案管理工具以及電子郵件、Slack 和 Microsoft Teams 等訊息工具配合使用，將團隊的活動和簽到編譯成您可以查看和共享的單一報告。

網站： statushero.com

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