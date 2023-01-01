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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Status Hero 是一款工作溝通工具，可將非同步簽到和專案管理資料轉換為簡潔、富有洞察力的報告。 Status Hero 與 GitHub、Jira 和 Asana 等專案管理工具以及電子郵件、Slack 和 Microsoft Teams 等訊息工具配合使用，將團隊的活動和簽到編譯成您可以查看和共享的單一報告。

網站： statushero.com

免責聲明：WebCatalog 與 Status Hero 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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