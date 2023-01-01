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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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CloudBooks 專注於解決一個非常特殊的問題。自由工作者和小型服務型企業很難獲得報酬。一項研究發現，60% 的發票被延遲支付，其中三分之一的延遲付款是在截止日期後兩週發生的。 CloudBooks 試圖透過盡可能簡單地開發票券和收款來解決這個問題。您可以向客戶發送無限的發票，追蹤這些發票的狀態，甚至在線上接受付款。

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