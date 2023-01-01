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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Ninja Gig 是一款包羅萬象的申請人追蹤系統和工作申請軟體。 Ninja Gig 提供無限的應用程式且無隱藏費用。您的職位會自動發佈到多個招聘委員會，包括 Indeed、Google Jobs、ZipRecruiter、Monster 等。我們提供免費試用，您永遠不會受到合約的約束，這意味著您可以隨時取消或暫停您的帳戶。立即享受這款先進 ATS 系統的諸多優勢！

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