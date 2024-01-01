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myOnvent 是一個全面且創新的線上活動和社群平台，在舉辦各種線上活動或作為現場活動（學術會議、博覽會和交易會、虛擬會議等）的混合組成部分方面擁有豐富的經驗。 myOnvent 的平台可以用作一次性活動，也可以用作虛擬會議場所，供使用者 24/7/365 回顧所有存檔的活動媒體，或完全整合到您公司的日常溝通中，作為內部工作場所。我們的客戶來自不同的背景，從大型國際公司（Equinor、Visma）到當地企業和地區市政廳，再到聯合國機構（ITU）等等。

目錄:

Entertainment
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