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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Monitask 提供的軟體可提高整個團隊的生產力、效率和責任感。監控軟體以及時間追蹤功能使團隊能夠專注於手頭上的任務。我們的軟體功能強大，但重量輕，使其簡單易用。經理還可以在任何設備上存取他們的儀表板，以便隨時隨地追蹤他們的團隊。立即註冊 Monitask，開始節省時間和金錢。

網站： monitask.com

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