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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Motiv 是一個行動儀表板，為您的團隊領導者提供生產力指標。借助 Motiv 應用程序，分散式團隊的執行長、經理和領導者將掌握其團隊領導者的生產力指標。將 Motiv 與 Microsoft 365 以及您的企業日常使用的 Google Workspace 應用整合。下載我們的行動應用程式並註冊即可開始！

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