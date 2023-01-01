Sleek Bill
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Sleek Bill Online 是一款快速且易於使用的雲端計費軟體，可隨時隨地在任何裝置上存取。它是與您的團隊合作的絕佳工具，可以跨多個裝置進行即時更新，同時建立發票、形式、報價或送貨單。您可以直接從瀏覽器中使用電子郵件和列印功能來追蹤銷售情況、檢查庫存水準並節省大量時間。
網站： sleekbill.in
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