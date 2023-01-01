FileCream
filecream.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「FileCream」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
FileCream 是一個基於 Web 的作業系統。將您的文件儲存在雲端，並隨時隨地在瀏覽器中開啟或編輯它們。無需安裝，無需更新，無需“同步”，也無需備份。
網站： filecream.com
免責聲明：WebCatalog 與 FileCream 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
AstroPrint
cloud.astroprint.com
pCloud
pcloud.com
Zoho One
accounts.zoho.com
ThunderDrive
app.thunderdrive.io
ASUS WebStorage
asuswebstorage.com
XMind
xmind.works
Collector Systems
app.collectorsystems.com
Disroot Cloud
cloud.disroot.org
JSON Editor Online
jsoneditoronline.org
TwistedWave
twistedwave.com
Gabriel Software
app.gabrielsoft.com
PosBytz
app.posbytz.com