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Mixcloud 是一項英國線上音樂串流服務，允許收聽和分發廣播節目、DJ 混音和播客，這些內容由其註冊用戶眾包。其著名用戶包括《連線》、哈佛商學院、TED Talks 和巴拉克·歐巴馬。2018 年 4 月，Mixcloud 宣布從 WndrCo LLC 獲得 1150 萬美元融資，WndrCo LLC 是一家總部位於洛杉磯和舊金山的控股公司，長期投資於媒體和技術業務。此次融資將為 Mixcloud 的全球擴張提供資金。夢工廠動畫前執行長 Jeffrey Katzenberg 是 WndrCo 的創始合夥人。

網站： mixcloud.com

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