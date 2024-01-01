MemoriaCall

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

與 Zoom 等傳統產品不同，MemoriaCall 的應用程式內會議智慧功能徹底改變了使用者與會議互動的方式，而成本卻很低。借助 MemoriaCall，只需詢問有關會議的任何問題，幾秒鐘內您就會收到準確的答案。在辦公室或旅途中不再需要手動記筆記或遺漏細節。 MemoriaCall 自動音訊轉錄使用者會議，提供人工智慧驅動的摘要，甚至充當他們的智慧會議助理。透過應用程式內文件共享、存檔和進階搜尋功能，所有使用者會議資訊都觸手可及。體驗無縫整合並透過每年為您的利潤增加 1000 個工作小時來提高您組織的盈利能力。
目錄:
Business
視訊會議軟體

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