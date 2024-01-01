MailBrainiers
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
All the essential Email Marketing tools Sending a promotional email campaign and email list management was never easier before. * Autoresponders * Email subscription forms * Transactional APIs * Authenticated Emails * Optimized Email Delivery * Dedicated IPs * Auto Bounce Handling * Feedback Loops * Real Time Analytics * Scalable Infrastructure * Dedicated Account Manager * Unbeatable Price
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